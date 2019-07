Giro d'Italia - Nagykanizsán egyeztetett az olasz versenyigazgató

2019. július 31. 17:15

A jövő májusi befutó helyszínéről, az oda vezető útvonalak technikai és műszaki feltételeiről egyeztetett szerdán Nagykanizsán a Giro d'Italia versenyigazgatója.

Mauro Vegni a város vezetőivel, rendőrségi és más intézmények képviselőivel folytatott megbeszélései után újságíróknak elmondta: ezekben a napokban valamennyi városban végigjárják a jövő évi körverseny magyarországi szakaszának majdani útvonalát. Budapest és Székesfehérvár után érkezett munkatársaival Nagykanizsára, csütörtökön pedig Győrben folytatja az egyeztetéseket.

Mint kifejtette: meggyőződött róla, hogy a nagykanizsai helyszíneken is minden feltétel adott ahhoz, hogy sikeresen megvalósíthassák a Giro d'Italia magyarországi szakaszait.

A korábban már megtervezett útvonalon ellenőrizték, hogy megvan-e a szükséges szélesség, megfelelő-e az aszfalt állapota, illetve vannak-e esetleges műszaki akadályok, amelyeket még majd el kell hárítani.

A háromnapos magyarországi résztáv végső befutója lesz Nagykanizsán, itt az egyeztetések alapján a Deák téren, egy emelkedőn alakítják ki a finis helyszínét. Ezzel együtt arról is egyeztettek, hogy a több millió néző számára közvetítendő versenynek hol alakítják ki a kameraállásokat és a közvetítőkocsiknak való helyet.

Mauro Vegni úgy fogalmazott, hogy a Giro d'Italia esetében nemcsak a verseny a fontos, hanem a látvány is. Szeretnék, ha az egészet egy nagy ünnepként is fogadnák Nagykanizsán, hiszen ez nemcsak a verseny szempontjából, de az egész város számára is fontos esemény. Örülnének, ha az itt élők is részesei lehetnének az igazi olasz életérzésnek, amit ez a verseny is megtestesít.

Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere azt mondta: nem kis feladat a város számára sem részt venni ebben a világversenyben, ezért is alakult nemrég egy külön szervezőcsapat erre a munkára. Elsődleges szempont, hogy a versenyzők biztonságára vigyázzanak, a majdani útvonalon mindenhol megfelelő műszaki, technikai körülmények fogadják a kerékpárosokat.

A hátralévő alig tíz hónapban arról is szeretnék meggyőzni a város lakóit, hogy ez mindenki számára egy nagy ünnep, és igyekeznek minél jobban felcsigázni az érdeklődést a jövő májusi befutóig.

MTI