Egymást bírálták a demokrata elnökjelölt-aspiránsok

2019. augusztus 1. 08:47

Az egészségbiztosítás és a bevándorlás, illetve az igazságügyi büntetési rendszer kapott hangsúlyt az amerikai demokrata elnökjelölt-aspiránsok újabb szerdai vitáján, amelyen sokszor egymást is bírálták a politikusok, nemcsak a hivatalban lévő elnököt, Donald Trumpot.

Szerdán az elnökjelöltségre pályázók újabb tízfős csoportja vett részt. A szerdai vitát szintén a CNN hírtelevízió rendezte meg Detroitban, és moderátorai ezúttal is ugyanazok a vezető újságírók voltak.

Ahogyan kedden elsősorban Bernie Sanders vermonti és Elizabeth Warren massachusettsi szenátorokra figyeltek a választók és a politikai elemzők, úgy a szerdai vitának is volt két főszereplője: Joe Biden volt alelnök és Kamala Harris kaliforniai szenátor. Annál is inkább, mert az egy hónappal ezelőtti vitában Harris élesen támadta korábbi emberi jogi állásfoglalásai és vitatható döntései miatt Bident.

Szerdán Biden megkülönböztetett kedvességgel köszöntötte Harrist, s azzal fordult hozzá: "mértékletesen bánj velem, kölyök". A megjegyzést Ian Sams, Kamala Harris sajtófőnöke azonnal - még a vita alatt - bírálta Twitter-bejegyzésében, sérelmezve, hogy Biden "legyerekezte" a kaliforniai szenátort.

A kétórás vitában Biden és Harris mellett nyolc demokrata elnökjelölt aspiráns vett részt: Michael Bennet coloradói, Kirsten Gillibrand New York-i és Cory Booker New Jersey-i szenátor, továbbá Tulsi Gabbard hawaii képviselő, Jay Inslee, az északnyugati Washington állam kormányzója, Bill de Blasio, New York város polgármestere, Julián Castro, az Obama-kormányzat volt építésügyi minisztere és Andrew Yang üzletember. A vita legfőbb témája ezúttal is az egészségbiztosítás és a bevándorlás, illetve az igazságügyi büntetési rendszer volt.

Joe Bident - aki a közvélemény-kutatásokban jelenleg a legesélyesebb elnökjelöltje a Demokrata Pártnak - ismét mindenki másnál több támadás érte, volt, amelyikre nem is tudott érdemlegesen válaszolni. Amikor például Bill de Blasio, New York polgármestere azt firtatta, hogy vajon fellépett-e Barack Obama illegális bevándorlók kitoloncolását megnövelő politikája ellen, Biden nem kívánta kommentálni az ügyet. Az igazságügyi büntetési rendszerről vitázva Cory Booker, New Jersey szenátora úgy fogalmazott: "ez a rendszer működésképtelen, és azokat a problémákat, amelyeknek megoldását ő (Biden) javasolja, éppen ő okozta". Kamala Harris szenátor pedig ismét felhozta, hogy az 1970-es években Joe Biden - szenátorként - dicsérte a szegregációt, azaz a faji elkülönítést szorgalmazó törvényhozó kollégáit. "Az alelnök még mindig nem ismeri el, hogy helytelen volt az akkori állásfoglalása" - mondta Harris. Válaszul Biden Harris kaliforniai államügyészi munkáját támadta, mondván, nem tett eleget a szegregált iskolai körzetekért és a rendőri túlkapások ellen. "Ez nem igaz" - csattant fel a kaliforniai szenátornő.

Nem volt egyetértés a választók körében legnagyobb érdeklődésre számot tartó kérdésben, az egészségbiztosítás ügyében sem. Biden a demokraták által sem teljesen sikeresnek tartott, Obamacare néven ismert egészségbiztosítási rendszer kiterjesztését ígérte, Kamala Harris az időskorúak egészségügyi ellátását segítő állami program, a Medicare mindenkire történő kiterjesztését javasolta, bár e programban - Bernie Sandersszel ellentétben - megőrizné a magánbiztosítók szerepét is.

A vita utáni első kommentárok szerint Joe Biden tétova, erőtlen politikusként mutatkozott meg. Ráadásul több alkalommal is füllentésen érték. Az elnökjelöltségre pályázók egyébként is gyakran támadták egymást, bár vitájuk kevésbé volt heves, mint kedden vitázó kollégáiké. Általában nagy súlyt helyeztek az egészségbiztosítás gondjainak megoldására.

A vita záró perceiben Cory Booker és Julián Castro megismételte, hogy meg kellene indítani a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárást (impeachment). Kirsten Gillibrand, aki a vitában "kiváltságos fehér nőnek" nevezte magát, arra a kérdésre, hogy elnökként mit tenne elsőként, azt válaszolta: "fertőtleníteném az Ovális Irodát". Megjegyzését a The New York Times című lap "az est idézetének" minősítette.

A The Washington Post című lap elemzése szerint Kamala Harrisnak nem sikerült korábbi kiváló szereplése, Joe Biden pedig ismét csak sebeket kapott, vita győztese pedig a jelen nem lévő, Bernie Sanders vermonti és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor volt. Ők a szerdai vitában nem vettek részt, mert már a keddiben szerepeltek.

MTI