El-selejtező - Kettős vereséggel búcsúzott a Debrecen

2019. augusztus 1. 21:16

A Debrecen saját közönsége előtt 4-1-re kikapott a Torinótól csütörtökön a labdarúgó Európa-liga selejtező második fordulós párharcának visszavágóján, így kettős vereséggel búcsúzott a további küzdelmektől.

El-selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Debreceni VSC-Torino FC 1-4 (0-2)



Debrecen, 15 350 néző, v: Fran Jovic (horvát)

Továbbjutott: a Torino, kettős győzelemmel, 7-1-es összesítéssel.

gólszerzők: Garba (52.), illetve Zaza (25.), Izzo (32.), Belotti (69.), Millico (92.)

sárga lap: Garba (27.), Pávkovics (55.), illetve Meite (38.), Zaza (61.)



Debreceni VSC: Nagy - Kusnyír, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi - Szécsi, Haris, Tőzsér, Trujic (Csősz, 90.) - Garba (Adenji, 80.), Varga K. (Zsóri, 63.)



Torino FC: Sirigu - Izzo (Singo, 83.), Nkoulou, Bremer - De Silvestri, Meite, Baselli (Rincón, 45+1.), Ansaldi - Zaza, Belotti (Millico, 76.), Berenguer



A Torino az első mérkőzésen megszerzett háromgólos előnye ellenére komolyan vette a visszavágót, és ez nemcsak a kezdőcsapat összeállításán, hanem a mutatott játékon is meglátszott. Az első félidőben az olaszok nem igazán engedték kibontakozni a Debrecent, ugyanakkor bő fél óra alatt két remekbe szabott támadást is vezettek, és mindkettőből gólt is szereztek. A hajdúságiak védelme ezekkel az akciókkal nem tudott mit kezdeni, és bár elöl becsülettel próbálkoztak, a szünetig szépíteniük sem sikerült.

Fordulás után nagy lendülettel folytatta a játékot a magyar csapat, amely hamar be is talált, de nem sokáig örülhetett. Bő negyedóra után ugyanis ismét kiváló ellentámadást vezetett a Torino, Belotti gólja pedig fölényessé tette az összesített állást az olaszok javára. Az utolsó pillanatokra még maradt egy torinói találat, de ennek legfeljebb a 15 perccel korábban csereként beálló gólszerző számára volt jelentősége, a DVSC búcsúját már nem befolyásolta.

MTI