A felhőszakadás mellett viharos szél is lehet

2019. augusztus 2. 08:05

Az erősen felhős ég mellett inkább csak rövidebb napos időszakok lehetnek, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Északkeleten, valamint a Nyugat-Dunántúlon már reggel, a Dél-Alföldön csak délutántól lehet csapadék. A hevesebb zivatarok a déli országrészben várhatók. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok idején erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 30 fok között alakul, az Alpokalján lesz a leghűvösebb, a Dél-Alföldön a legmelegebb. Késő estére 18, 23 fokra hűl le a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2019.08.02. péntek éjfélig

Egy nyugatról kelet felé áthelyeződő csapadékrendszer várható, esővel, záporral, zivatarral. Reggeltől a Dunántúl nyugati és északi részén, kisebb eséllyel északon, északkeleten már kialakulhat zivatar. Napközben zivatarok az ország déli felén várhatók nagyobb számban, de az intenzívebb esőből, záporokból kiterjedtebb, nagy mennyiségű csapadék inkább az ország középső sávjában valószínű (Alpokalja, Bakony, Balaton, Fejér megye, majd estétől az Alföld középső tájai). Itt több helyen is 20 mm-t meghaladó csapadék valószínű, de egyes gócokban 40 mm feletti mennyiség is hullhat. A felhőszakadás mellett a zivatarokhoz a déli, délutáni óráktól főként a Dél-Dunántúlon, este leginkább az Alföld középső és déli részén viharos (70-90 km/h) szél társulhat. Legjobb eséllyel a déli határhoz közelebb eső tájakon heves zivatarokra is számítani lehet 90 km/h feletti szélrohammal és nagy méretű jéggel.

met.hu