A IV. győri Honvédelmi tábor

2019. augusztus 2. 09:00

Negyedik éve látja vendégül a Magyar Honvédség iránt érdeklődő fiatalokat az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Honvédelmi tábora. Az alakulat idén is már két turnusban szervez bentlakásos táborozást 12-18 éves fiatalok számára. A tavalyi eredményes „vezénylésüket” követően, a győri kiképzőket ezen a nyáron is a táborozók mentoraiként segítik a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai.

A nyári táborozás első turnusában - július 29. - augusztus 2. között - 12-15 éves fiatalok jelentkezését várta a rakétaezred, míg két hétre rá, a második turnus során 15-18 éves diákok érkeznek majd a likócsi objektumba. A tábor fő célja, hogy a nyári szünetben a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a katonai léttel, megszerzett élményeik kapcsán bepillanthassanak a győri katonák és ezáltal a Magyar Honvédség életébe.

A tábor megrendezésének nem titkolt célja, hogy a fiatalok megismerjék hogyan is élnek a katonák ma a Magyar Honvédségben. Ugyanakkor a tábor szervezőinek nem az a célja, hogy katonákat neveljenek a laktanyában töltött öt nap során. A legfontosabb, hogy a gyerekek kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat a katonás környezetben és esetleg még olyan praktikus ismeretekre is szert tegyenek, amelyeket a mindennapokban is használni, tudnak a későbbiekben.

A hét során gazdag program várja a fiatalokat; egyebek mellett éjszakai bátorságpróba, fegyverbemutató, paintball- és légpuska lövészet, akadálypálya, ügyességi versenyek, menetgyakorlat, túlélő- és tereptan foglalkozások, katonai közelharc, légvédelmi rakétaalegységek dinamikus bemutatója, valamint élménytúra lánctalpas harcjárművel.

Természetesen a Honvédelmi tábor általános katonás napirendjéből nem hiányozhat az ébresztőt követő reggeli torna, az alaki foglalkozás, a kötelékfutás vagy a körlet karbantartás. A csapatépítést az esti összekovácsoló programok garantálják: a tábortűz, a karaoke vagy a filmvetítés.

A győri „Harcos tábor” első turnusába az ország öt megyéjéből 33 fiatal érkezett. Győr-Moson-Sopron megyén kívül Pest, Zala, Tolna és Komárom-Esztergom megyei gyerekek választották a rakétaezred táborát. A várakozásoknak megfelelően a fiúk vannak nagyobb számban, de 7 lány is igyekszik derekasan helyt állni a táborlakók között. A gyerekek között több visszatérőt is üdvözölhettek az alakulat katonái, akik idén is a győriek honvédelmi táborát választották nyári kikapcsolódásként.

Az első pár órás megszeppenést követően a táborlakók hamar beilleszkedtek a katonás környezetbe, végig motiváltak voltak, és igyekeztek maradéktalanul megfelelni a velük szemben támasztott elvárásoknak.

Csekei Judit százados

honvedelem.hu