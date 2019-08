Erdély: Aranyos ásványvíz aranyáron: termékek a gazdagok asztalán

2019. augusztus 2. 09:15

Egy, a Radnai-havasokből származó ásványvizet literenként 10 euróért árulnak nyugaton, egy Krassó-Szörény megyei palackjáért pedig 40 fontot kérnek az Amazonon.





Aranyáron árulja külföldön az Erdélyből származó ásványvizet három bánsági román vállalkozó. Az Aur’a márkájú termékből Nagy-Britanniában 27 fontért lehet vásárolni 6 darab háromnegyed literes üveget közvetlenül a forgalmazótól, 24 darab 330 mililiteresért pedig 52 fontot kell fizetni. Előbbi esetben az ital literje 6, utóbbiban 6,5 fontba kerül.



Ha valaki az Amazonról szeretné beszerezni a terméket, akkor lényegesen mélyebben kell a zsebébe nyúlnia, egy 750 ml-es palack ára ugyanis nem kevesebb, mint 40 font. Idehaza ennél valamivel olcsóbban lehet hozzájutni az Aur’a vízhez: a háromnegyed literes kiszerelést különböző webáruházak 14 és 29 lej közötti áron forgalmazzák.



Az Aur’a Krassó-Szörény megyéből, egy Vaskő község területén található forrásból származik, palackozása 2016-ban kezdődött, egy 5 millió eurós beruházás keretében. Kezdettől fogva luxus kategóriás termékként pozicionálták, a kifejezetten tehetős vevőket célozva meg vele. Ennek megfelelően a vizet kizárólag tetszetős külalakú üvegbe palackozzák, pillepalackba nem.



A Vaskőben működő üzem havi kapacitása 2 millió üveg, egyelőre azonban ezt távolról sem éri el. A gyártó a terméket rendkívüli tisztaságúként reklámozza, amit állítása szerint annak köszönhet, hogy arany- és ezüst szemcséket tartalmaz. A vaskői ásványvíz pH-ja 8,28, vagyis lúgos jellegű. A termelés zöme exportra megy, Franciaországba, Nagy-Britanniába, Németországba, Ausztriába, Csehországba, Lengyelországba, az Egyesült Államokba, Kanadába, Kínába és az arab országokba.



2017 óta a cannes-i filmfesztivál protokoll rendezvényein Aur’a ásványvizet szolgálnak fel, tavaly pedig már a Forma 1 monacói nagydíjának fogadásán is ezt ittak a résztvevők, legalábbis a gyártó állítása szerint.



Bár egyelőre veszteséges, a palackozó Aura Mineral Water árbevétele folyamatosan nő, 2016-ban még csak 217 ezer lej volt, tavaly azonban már 1,12 millió. Idehaza elit jellegű szállodákban, éttermekben és bioboltokban kapható.



Az Aur’a nem az egyetlen luxusterméknek számító erdélyi ásványvíz.



A D’ora márkájú terméket Beszterce-Naszód megyében, egy, a Radnai-havasokban levő forrásból palackozza egy német tőkéjű vállalat, háromnegyed literjét egy webáruházban 12 lejért vesztegetik. Nyugaton ugyanazt a vizet Wolfsgold névvel forgalmazzák, jóval borsosabb áron: a gyártónál 3 darab negyedliteres palack 10, hat darab 19,50, tizenkettő pedig 38 euróba kerül. A Wolfsgoldot szintén arra hivatkozva árulják aranyáron, hogy kivételes minőségű, mivel aranyszemcséket tartalmaz.



A világ legdrágább ásványvize jelenleg a Kaliforniában palackozott Bling H2O. Ez nem annyira a tartalmával, mint inkább a csomagolásával hódít, Swarovski kristályokkal kirakott palackokban forgalmazzák, így aztán nem is csoda, hogy egy üvegért 50 dollárt is elkérnek. Az Aur’a és a Wolfsgold más extravagáns termékekkel is meg kell küzdjön a piacon, melyek közül a legismertebbek a japán Fillico Beverley Hills, a norvég Voss, az új-zélandi Antipodes, a dán Iskilde és a kanadai Litre.

maszol.ro