Medvegyev: a Kuril-szigetek orosz föld

2019. augusztus 2. 10:30

A Kuril-szigetek Oroszországhoz tartoznak - jelentette ki Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök pénteken a Tokió által vitatott hovatartozású Iturup szigeten, válaszul a szigetcsoporton tett látogatása miatt bejelentett japán tiltakozásra.

Térkép: MTI

Mint mondta, a japán fél protestálása "természetesen nem vált ki belőle nyugtalanságot".



"Ez a mi földünk, amely az Oroszországi Föderáció alanya, ezek a szigetek Szahalin megyéhez tartoznak. Mi okunk lehetne a nyugtalanságra?" - fogalmazott az orosz kormányfő.



Medvegyev rámutatott, hogy az orosz állami tisztségviselők anélkül keresik fel rendszeresen a Kuril-szigeteket és az Oroszországi Föderáció más területeit, hogy más államokkal egyeztetnének, még ha azokkal jó is a viszony, és fejleszteni kívánják velük a baráti kapcsolatokat. Hozzáfűzte, hogy minél több a tiltakozás, talán annál több az ok a szigetek felkeresésére.



A japán kormány mély sajnálatát fejezte ki Medvegyev pénteki iturupi látogatása miatt. Moszkva a hasonló tiltakozásokat korábban is rendre elutasította.



Vlagyimir Putyin és Abe Sindzó japán miniszterelnök tavaly novemberben, a G20-csoport szingapúri csúcstalálkozóján állapodott meg arról, hogy a két fél aktivizálni fogja a békeszerződésről szóló tárgyalásokat az 1956. október 19-i közös nyilatkozat alapján, amely kimondta a két állam közötti hadiállapot megszüntetését, valamint a diplomáciai és konzuli kapcsolatok helyreállítását.



A békeszerződés megkötésének akadálya a Kuril-szigetek négy déli tagjának - Kunasir, Iturup (Etoforu), Sikotan és Habomai - hovatartozása ügyében fennálló területi vita.



A négy szigetet, amelyet Japán az 1855-ös kétoldalú kereskedelmi és határmegállapodás lapján a saját "északi területeinek" tekint, a második világháború végén foglalta el a Szovjetunió.



Az 1956-os közös nyilatkozatban a Szovjetunió ígéretet tett két sziget visszaadására a békeszerződés megkötése után. 1960-ban azonban Moszkva, az akkor kötött japán-amerikai biztonsági egyezményre hivatkozva visszavonta ezt a fogadalmát, s közölte, hogy a területek visszaszolgáltatásának feltétele az idegen csapatok kivonása a szigetországból.



Abe Sindzó 2013 áprilisában tízéves szünetet szakított meg azzal, hogy japán miniszterelnökként Moszkvába látogatott, és ő volt az, aki ismét felvetette a területi vita rendezésének ügyét. Azóta intenzívvé vált a legmagasabb szintű párbeszéd, igaz, Putyin többször is értésre adta: Oroszország hajlik ugyan a kompromisszumkötésre Japánnal, de nem hajlandó a szigeteket "eladni" vagy "elcserélni".

MTI