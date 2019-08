A migránshullámmal érkezett a stuttgarti kardos gyilkos

2019. augusztus 2. 18:51

Nincs politikai vagy vallási háttere a Stuttgartban karddal elkövetett emberölésnek, amellyel egy szíriai állampolgárként regisztrált férfit gyanúsítanak - közölte pénteken a németországi nagyváros ügyészsége.

A gyanúsított kizárólag személyes okokból támadt rá áldozatára, egy korábbi lakótársára, "nem volt sem politikai, sem vallási indítéka" - emelte ki az ügyészség szóvivője .



Német hírportálokon idézett nyilatkozatában elmondta, hogy vizsgálják az előzetes letartóztatásba helyezett feltételezett elkövető személyazonosságát.



A hatóság nem vesz részt találgatásokban - mondta azokkal a sajtóhírekkel kapcsolatban, amelyek szerint a szövetségi bevándorlási és menekültügyi (BAMF) hivatalnál szíriaiként regisztrált, és érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező férfi valójában nem a polgárháború sújtotta közel-keleti ország állampolgára.



A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című lap értesülése szerint a gyanúsított valószínűleg jordániai, és az általa megadott adatokkal szemben nem 28, hanem 30 éves. Németországba 2015 elején, a migrációs hullám felerősödése előtt érkezett. Személyazonossága eltitkolásának nincs köze az emberöléshez. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy elismert németországi menekültként miként utazhatott el egy időre Jordániába - írta a FAZ a hírportálján.



A férfinek volt munkája, és ugyan kisebb bűncselekmények miatt ismerték a hatóságok, de nem tartották számon veszélyes bűnözőként.



A gyanúsított a hatóságok szerint szerdán egy stuttgarti utcán megölte egy 36 éves volt lakótársát, egy kazah származású német férfit. Katana - közkeletű nevén szamurájkard - típusú, 50 centiméteres pengéjű fegyverével áldozata egyik karját is levágta. Több tucat járókelő és környékbeli lakos látta a véres jelenetet. A gyanúsított kerékpárral elmenekült a helyszínről, keresésére egy rendőrségi helikoptert is bevetettek és még este elfogták.



A támadást számos szemtanú rögzítette, és felvételeiket közzétették az interneten.

MTI