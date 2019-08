Parádésan emlékeznek meg Woodstock jubileumáról a Budapest Parkban

2019. augusztus 3. 15:40

A Woodstock 50 elnevezésű jubileumi rendezvényt mégsem tartják meg az Egyesült Államokban, de a legendás fesztiválra a kerek évfordulón a magyar fővárosban megemlékeznek. A Budapest Parkban augusztus 15-én színművészek közreműködésével idézik fel a félévszázados dalokat.

A fellépők között lesz Jordán Adél, Gryllus Dorka, Ónodi Eszter, Simon Kornél, Thuróczy Szabolcs, Törőcsik Franciska, Trokán Nóra, valamint Jamie Winchester, Vitáris Iván és Chris Mattheisen – közölte a szervező Get Closer Concerts az MTI-vel.

Woodstock a rockzene történetének egyik legfontosabb eseménye, az első igazán grandiózus méretű fesztivál volt. Ötven évvel ezelőtt, 1969. augusztus 15-től 18-ig 32 előadó lépett színpadra Max Yasgur hatszáz holdas New York állambeli farmján. Az eseményt több mint 400 ezer ember követte nyomon a helyszínen. Koncertet adott mások mellett Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Joan Baez, a Who, a Crosby, Stills, Nash & Young, a Cream, a Traffic, a Creedence Clearwater Revival, Richie Havens, a Jefferson Airplane, a Grateful Dead, a Byrds és a Buffalo Springfield is.

Augusztus 15-én a Budapest Parkban számos daluk felcsendül majd.

MTI