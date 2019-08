A határon túli fiatalok is igényelhetnek diákhitelt

2019. augusztus 3. 17:59

A határon túli magyarok is vehetnek fel diákhitelt, ugyanolyan kedvező feltételekkel, mint itthon.

A HírTV műsorában Velkovics Vilmos, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatójával beszélt Tusnádfürdőn. Magyar Péter elmondta, a határon túli fiatalok is igényelhetik a Diákhitel1-et, abban az esetben is, ha külföldi egyetemeken tanulnak. „A valaha volt legkedvezőbb feltételekkel lehet igénybe venni ezt a szabad felhasználású hitelt, történelmi mélyponton, 1,99%-on van a kamat. Egyébként továbbra is hitelbírálat és fedezet nélkül lehet ezt igénybe venni. Az erdélyi, felvidéki, délvidéki magyar diákok is ugyanilyen feltételekkel vehetik igénybe.

Egyetlen dolog van, hogy nekik kell egy igazolást hozniuk a helyi egyetemről, hogy milyen szakra, milyen karokra járnak és arról kell egy hiteles magyar fordítást becsatolni. Továbbá rendelkezni kell egy magyar bankszámlával, ahová a Diákhitel Központ utalhatja ezt a havi maximum 70 ezer forintos hitelt.”

A Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója hozzátette, hogy a képzésre fordítható Diákhitel2-őt is igénybe vehetik a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok, azonban ehhez hazai felsőoktatási intézményekbe kell járni. Magyar Péter azt is elmondta, hogy az októbertől induló nyelvtanulást támogató hitel is elérhető a határon túl élő magyaroknak. Ez is tulajdonképpen egy szabad felhasználású, 500 ezer forintos hitelkeret. A vezérigazgató hozzátette, a diákhitelek egyre népszerűbbek a fiatalok körében.

„Tavaly 34%-kal nőtt a Diákhitel2-őt felvevő hallgatók aránya, és 6%-kal a Diákhitel1. Ez már mutatja, hogy mennyire népszerű a diákok körében, de ha azt nézzük, hogy több mint 170 ezer ügyfelünk van és 170 panasz érkezett tavaly összesen, ebből 12 volt jogos, akkor látható, hogy mennyire elégedettek. Én mindig azt szoktam mondani a végzős gimnazistáknak, hogy kérdezzék meg azokat a diákokat, akik már rendelkeznek ilyen hitellel, hogy milyen termék ez.”

HírTV