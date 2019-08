NB I - Hazai győzelemmel kezdett a Kisvárda

2019. augusztus 3. 21:50

A Kisvárda saját közönsége előtt egy góllal nyert a Paks ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójában.

A hazai csapat először győzte le a paksiakat az élvonalban: az előző idényben két idegenbeli veresége mellett egy otthoni döntetlenje volt.



OTP Bank Liga, 1. forduló:

Kisvárda Master Good-Paksi FC 1-0 (0-0)



Kisvárda, 2128 néző, v.: Bogár

gólszerző: Grozav (79.)

sárga lap: Tischler (3.), Beriosz (4.), Cukalasz (64.), illetve Könyves (6.), Papp (38.)



Kisvárda: Minca - Melnyik, Beriosz, Kravcsenko, Protic - Lucas, Cukalasz - Hugo Seco (Negrut, 71.), Grozav, Kovácsréti (Karaszjuk, 81.) - Tischler (Gosztonyi, a szünetben)



Paks: Holczer - Osváth, Fejes, Lenzsér, Szabó J. - Papp - Fejős (Bartha, 75.), Windecker (Cseke, 66.), Könyves (Remili, 84.), Hahn - Böde



Mindkét csapat új edzővel kezdte meg az idényt: Kisvárdára Miriuta László, Paksra Szivics Tomiszlav érkezett.

A helyzetek számát tekintve az első negyedórában fölényben játszott a Kisvárda és többet is birtokolta a labdát. A félidő közepére kiegyenlítettebb lett a játék, többször jutott el a Paks a hazaiak tizenhatosáig, de helyzetet nem tudott kialakítani. Igaz, ekkor már a Kisvárda sem, mert stabilabbá vált a vendégek védelme. Összességében kevés izgalom volt az első játékrészben.

A második félidőt is jobban kezdte a Kisvárda, amely gyorsan szerzett egy érvénytelenített lesgólt. Csakhamar komoly mezőnyfölénybe is került, alig volt a labda a paksiaknál mintegy húsz percig. A folytatásban viszont megint magukra találtak a vendégek, és már gólszerzési lehetőségük is akadt.

A hajrához közeledve ugyanakkor Grozav egy ritmusváltással szépen került helyzetbe és okos megoldással megszerezte a vezetést a hazaiaknak, akik aztán meg tudták őrizni előnyüket.

MTI