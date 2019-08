Ismét több helyen lecsapott a vihar

2019. augusztus 3. 22:16

Egyelőre nincs megállás: ma is többfelé lecsaptak a viharok. A Tisza-tónál elmosta a nemzeti vágta előfutamát egy heves zivatar, az Alföldön máshol is volt felhőszakadás, sőt a Balatonnál is dörgött, villámlott, sokan fedezékbe siettek a strandokon.

Közben sokfelé még tart a tegnapi pusztítás utáni takarítás: a legmegdöbbentőbb felvételeket a Tolna megyei Kisdorogon készítették, ahol mindent elöntött a dombokról lezúduló sáros víz. Holnaptól már jobb idő lesz. Hömpölygött a víz tegnap délután Kisdorogon. A Tolna megyei településre hirtelen annyi eső zúdult, hogy az utat pillanatok alatt folyóvá változtatta – hangzott el az M1 Híradóban.

Volt olyan családi ház, ahova a tulajdonos csak lapátolás után tudott behajtani autójával. A polgármester szerint a helyreállítás napokig eltarthat. Nagyharsányban az Ördögkatlan fesztiválon, alig fértek be az emberek a napernyők és ponyvák alá. A mintegy 40 percig tartó esőzés miatt, volt olyan program amit le kellett mondani.

Balatonkenesén a Keszegrágó napok programját mosta el az eső. A balatonalmádi borfesztiválon pedig a borászatok nagy része kis sem nyitott. Összesen négy-öt standnál lehetett csak vásárolni. Sokan csalódottak voltak.

A vonatközlekedésben is voltak fennakadások. Az esőzések miatt több helyen járhatatlanná váltak a sínek. Tolna megyében 40 tonnányi követ mosott ki a víz a vasúti pálya alól. Ezt szombat délelőtt sikerült pótolni. A Kaposvár-Siófok vonal egy szakaszán azonban továbbra is pótlóbuszok járnak.

Közben sok helyen alig száradtak fel az utak, ismét esni kezdett. Szombaton több helyen zivatarok és felhőszakadás miatt adott ki riasztást és figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az ítéletidő Balatonlellére is megérkezett, itt egy óráig tartott a vihar, erős széllökésekkel és jégesővel zavarta meg a strandolók pihenését.

hirado.hu - M1 Híradó