Nagy hibákat követ el az ellenzék az összefogással

2019. augusztus 4. 17:15

Nagy hibákat követ el az ellenzék az összefogással, a saját táborukon belüli károkozással még kénytelenek lesznek szembenézni – jelentette ki Simon János Civil Kör című műsorban. A politológus szerint ugyanis amely párt nem indít önálló jelölteket, az nem lehet sikeres. Trombitás Kristóf szerint a komolyan vehető, karakteres ellenzéki szereplők elfogytak, az ellenzéki pártok ezért bújnak civil köntösbe, ismeretlen személyek mögé. Szó volt továbbá Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott beszédéről, valamint Kenderesi Tamás, úszó ügye is szóba került.

– Az emberek nem hülyék, látják mi történik. Olyan emberek állnak össze az adott faluban, városban, akik korábban gyűlölték egymást vagy egy pártban voltak, de nem bírták egymást és szétszakadtak. Most összeborulnak, ezek helyben nem sok embert tévesztenek meg ezzel, még akkor sem, ha egy frissen bejegyzett civilnek látszó egyesület fügefa levele mögé bújnak, mert az emberek ismerik őket. – mondta Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati kampányfőnöke a Hír TV Magyarország élőben című műsorában.

A települések négyötödében lesz önálló Fidesz-KDNP jelölt, azaz idén több önkormányzati jelöltet indít a Fidesz-KDNP mint 5 évvel ezelőtt. Mennyire más egy önkormányzati választás az országgyűlési választásokhoz képest – kérdezte Kis Kornélia műsorvezető.

– Sokkal másabb, nyilvánvalóan helyi ismeret van, az emberek sokkal jobban ismerik egymást. Minél kisebb egy település vagy minél régebb óta van egy polgármester annál nagyobb az esélye, hogy személyekre, nevekre szavaznak az emberek nem pedig pártokra. Persze jó, ha van mögötte egy párt, jó, ha kellő támogatást kap több értelemben is, hiszen ez még megerősíti őt, de a legfontosabb mindig a személy, a munkája alapján tudják, hogy mit végzett vagy mit nem végzett. Ez az egyik dolog. A másik, ha egy párt sikeres akkor húzza magával a jelöltet, ha sikertelen akkor kevésbé húzza és, ha egy párt nem indul egy önkormányzati választáson akkor hiába indít egy önkormányzati képviselőt akár Budapesten is valamelyik kerületben, kevés az esélye, hogy bekerül. Ezért a Budapesti ellenzéki összefogás egy nagyon ambivalens dolog, nagyon sokan meg fogják még ezt bánni, akik beszállnak ebbe. – fejtette ki véleményét Simon János, politológus.

Tehát kell egy jó helyi jelölt és a párt támogatása is. – foglalta össze Kis Kornélia az elhangzottakat.

– Igen. 169 darab 10.000 főnél nagyobb település van ma Magyarországon, ha minden igaz és gyakorlatilag a pártpolitika a 10.000 fő feletti településeken zajlik. Az alatt valóban egyre nagyobb szerepe van annak, hogy kik azok a személyek, hiszen egyrészt minél kisebb egy település annál inkább élők, személyesebbek a kapcsolatok és kevésbé számít a pártbéli kötődés. Az biztos, hogy hosszú idők múltán talán az egyik legizgalmasabb választás lesz, hiszen azért bár sok helyütt eléggé recseg-ropog még az ellenzéki összefogás, de jó pár helyen azt látjuk, hogy gyakorlatilag az összes páston lévő ellenzéki erő összefog, ahogyan Kósa Lajos is említette, egy frissen létrehozott civil szerveződés égisze alatt. Azt hiszem, hosszú évek múltán tényleg egy nagyon komoly próbatétele lesz a kormánypártoknak, mert azért több olyan vidéki nagyváros is van, ahol, ha összefog az ellenzék akkor azért tudnak kellemetlen perceket okozni, azt hiszem, hogy mindenkinek oda kell figyelni és, ha jól tudom nagyjából 100.000 ember fog dolgozni aktivistákkal együtt a kormánypártok minél sikeresebb választási eredményéért, szükség is lesz mindenkinek a munkájára – mondta Trombitás Kristóf, újságíró.

HírTV