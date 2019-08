NB I - A Honvéd legyőzésével rajtolt a DVTK

2019. augusztus 4. 20:36

A Diósgyőr hazai pályán 2-1-re legyőzte a Honvédot a labdarúgó OTP Bank Liga 2019/20-as szezonja nyitófordulójának vasárnapi játéknapján.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd 2-1 (1-1)



Miskolc, 6139 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Tajti (45., 11-esből), Sesztakov (75.), illetve N'Gog (37., 11-esből)

sárga lap: Karan (72.), Tamás (83.), illetve Niba (60.), Kamber (83.)



Diósgyőri VTK: Danilovic - Polgár, Brkovic, Karan, Tamás M. - Márkvárt, Adukor - Sesztakov (Juhar, 86.), Hasani (Boros, 57.), Tajti (Szabó B., 80.) - Prosser



Budapest Honvéd: Berla - Niba, Batik, Kamber, Ikenne-King, Uzoma (Cipf, 77.) - Gazdag (Kukoc, 34.), Kesztyűs, Banó-Szabó - Kulacs (Moutari, 71.), N'Gog



A Diósgyőr nagy elánnal kezdte a mérkőzést, próbálta kiszolgálni a több mint hatezres közönséget, ugyanakkor a Honvéd szokásához híven jól megszervezte a védekezését, így a hazaiak nem tudtak nagy helyzeteket kialakítani. A vendégek szinte a semmiből szereztek vezetést egy miskolci szempontból teljesen feleslegesen elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőből. A vendéglátók közvetlenül a szünet előtt egyenlítettek, szintén tizenegyesből, amelyet úgy tűnt, kissé "könnyű síppal" fújt be a játékvezető.

A fordulást követően is a hazaiak irányítottak és a játékrész közepén egy szép akció végén meg is szerezték a vezetést. Ezt követően a Diósgyőr inkább a kontrákra rendezkedett be, a Honvéd támadásaiból viszont hiányzott az átütő erő. A fővárosiak az utolsó percekben kerültek a legközelebb az egyenlítéshez, de a helyzetek kimaradtak, az eredmény nem változott.

A kispestiek 2016 nyarán nyertek legutóbb a DVTK vendégeként, azóta egy döntetlen mellett ez volt a negyedik vereségük.

MTI