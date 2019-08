Tápiószecső: Hatvanöt év a fegyverzettechnikai szolgálatban

2019. augusztus 6. 09:41

Hatalmas érdeklődés mutatkozott az MH Anyagellátó Raktárbázis tápiószecsői bázisának augusztusi családi napja iránt. A fegyverzettechnikai szolgálat napja alkalmából szervezett - ünnepséggel egybekötött - rendezvényen több mint nyolcszázan voltak kíváncsiak a katonákra.

Az idén ünnepli megalapításának hatvanötödik évfordulóját a tápiószecsői bázisparancsnokság. A jubileum megünneplését az ott szolgáló katonák összekötötték a fegyverzettechnikai szolgálat napjával, amelyek alkalmából családi napot szerveztek. A helyőrség vezetése nevében Bognár Tamás őrnagy köszöntötte a jelenlévőket, köztük a nap legidősebb látogatóját, az idén kilencven éves Kapitány Miklóst is, aki még hadnagyként részt vett a laktanya megtervezésében.

Az ünnepségen felolvasták Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi miniszterének és Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának közös köszöntőjét. Elhangzott: a fegyverzettechnikai szakmában dolgozók szolgálatukkal, tudásukkal és elhivatottságukkal fontos területen járulnak hozzá a Magyar Honvédség küldetésének teljesítéséhez. A jelenleg is folyamatban lévő haderőfejlesztésnek köszönhetően új eszközök érkeznek és állnak hadrendbe, valamint az idei évtől már NATO-szabványnak megfelelő, hazai gyártású fegyverek készülnek, hazai munkaerővel és innovációval. Mindezek mellett, a fejlesztések középpontjában továbbra is a katona áll, hiszen a haditechnikai eszközök jól képzett szakemberek nélkül mit sem érnek. „Köszönjük önöknek példamutató szolgálatukat és szakmai elkötelezettségüket!” – állt a levélben.

Az előzetes – hatszáz fős – várakozásokat már a nyitást követően felülmúlta az érdeklődők száma, csakhamar több mint nyolcszáz regisztrált látogató lépett be a bázis kapuján. A népszerűség nem is csoda, hiszen az alakulat katonái igen változatos és mozgalmas programsorral készültek.

Amellett, hogy a Magyar Honvédség több alakulata is bemutatkozott, a látogatók megismerkedhettek a múlt haditechnikai eszközeivel is. Utóbbiakról a Magyar Tartalékosok Szövetsége hagyományőrző tagozatának tagjai – Jásdi Balázs hagyományőrző főhadnagy vezetésével -, nagykátai és dabasi honvédtüzér hagyományőrzők, valamint Vitárius György gondoskodtak. A tapolcai 8. Harckocsiezred Katonai Hagyományőrző Egyesület elnökének köszönhetően Tápiószecsőn is bemutatkozott a Admira, a II. világháborús Tigris harckocsi replika.

A katonai tematikájú programok mellett számos más érdekesség - például rally autós és katasztrófavédelmi bemutató - is várta a nézőket.

Snoj Péter

honvedelem.hu