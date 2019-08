Markáns anticiklon, csapadékhajlam, széllökések

2019. augusztus 6. 16:34

Európa déli, délkeleti részén egy markáns anticiklon található, itt kevés gomolyfelhő, sok napsütés a jellemző. A magasnyomású zónát nyugat, északnyugat felől egy nagykiterjedésű, hullámzó frontrendszer közelíti meg. A kiterjedt felhősávból többfelé záporok, zivatarok alakulnak ki. A Kelet-európai-síkság fölött ciklon örvénylik, frontális felhőzetéből sok helyről érkezik jelentés esőről, záporról. A legmelegebb az Ibériai-félsziget déli részén van, itt 37 és 39 fok közötti maximumokat mérnek. A leghűvösebb tájak a Skandináv-félsziget északi részén vannak, itt helyenként a 10 fokot sem éri el a csúcsérték.



A Kárpát-medence fölé szerda estig folytatódik a melegebb légtömegek beáramlása, így a déli megyékben akár a 35 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.

Várható időjárás az ország területén szerda estig: A fátyol- és gomolyfelhők mellett az északi tájakon szórványosan, nagyobb számban az Északi-középhegység térségében alakulnak ki záporok, zivatarok. Éjszakára sok fátyolfelhő marad az égen, északon, északkeleten azonban vastagabb felhők is lesznek, így főként ott várható továbbra is csapadék. Szerdán is az északi tájainkra korlátozódnak a záporok, zivatarok, de már kevesebb helyen számíthatunk az előfordulásukra, kora estétől azonban északnyugaton ismét megnő a csapadékhajlam. A déli, délnyugati szél kedden keleten, szerdán már nagy területen lesz élénk, a Dunántúlon helyenként erős széllökések is lehetnek. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Nagyvárosainkban, tópartok mentén lesz enyhébb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 35 fok között alakul. A déli országrész lesz a melegebb.



MTI