Ismét antiszemita incidens történt Németországban: "Veszélyes trend"

2019. augusztus 6. 17:14

Ismét antiszemita incidens történt Németországban, ezúttal Münchenben, a helyi zsidó közösség vezetője szerint veszélyes trend bontakozik, amelyet sürgősen fel kell tartóztatni - jelentették kedden német hírportálok.

A müncheni rendőrség adatai szerint az incidens szombat délután történt a nyílt utcán a Schwabing nevű városrészben.

Schwabing Münchenben

Térkép: wikipedia.org



Egy rabbit és két fiát németül hangosan szidalmazni kezdte egy férfi, majd csatlakozott hozzá egy nő, aki autóval haladt el a rabbi és fiai mellett, és nemcsak sértegette őket, hanem egyiküket le is köpte. Az ügyben becsületsértés és uszítás gyanújával eljárás indult.



Ez alig néhány nap alatt a második zsidóellenes incidens Németországban. Előzőleg, július végén egy berlini rabbit és kisgyermekét szidalmazták és köpködték meg közterületen, arabul beszélő férfiak.



A berlini után a müncheni eset is széleskörű felháborodást keltett. Vezető bajor tartományi politikusok és keresztény egyházi személyiségek is elítélték az incidenst.



Charlotte Knobloch, a müncheni és felső-bajorországi izraelita kultuszközösség (IKG) elnöke szerint az eset "tünetszerű". Minden állampolgár számára természetesnek, magától értetődőnek kellene lennie, hogy a közterületeken biztonságban van, de a zsidó közösség tagjainak esetében egyre kevésbé teljesül ez a követelmény - emelte ki Charlotte Knobloch a Bayerischer Rundfunk tartományi közszolgálati médiatársaság hírportálján idézett nyilatkozatában.



Hangsúlyozta, hogy "ezt a biztonságérzetet a lehető leghamarabb helyre kell állítani, hogy ne fordulhassanak elő ilyen esetek többé".



A németországi zsidó vallási közösség nagyjából 100 ezer fős. A berlini fal 1989-es ledöntésekor negyedennyien éltek az akkori Nyugat-Németországban. Az újraegyesített Németország megnyitotta kapuit a zsidók előtt, akik ki akartak vándorolni a volt Szovjetunió tagköztársaságaiból, és a kilencvenes években voltak időszakok, amikor a Németországba irányuló zsidó bevándorlás nagyobb mértékű volt, mint az Izraelbe irányuló bevándorlás. A legtöbben, nagyjából 25 ezren Berlinben élnek.



MTI