Trump zároltatta a venezuelai kormány minden vagyonát

2019. augusztus 6. 17:29

Donald Trump amerikai elnök rendelettel hétfőn este zároltatta a venezuelai kormány minden vagyonát.

"Úgy döntöttem, hogy mivel Nicolás Maduro törvénytelen rezsimje továbbra is visszaél a hatalmával, Venezuela kormányának minden vagyonát zároltatom" - írta Trump a közleményben, amelyet levél kíséretében megküldött a képviselőház demokrata párti elnökének, Nancy Pelosinak is.





Nicolás Manduro

japantimes.co.jp

Az elnöki rendelet értelmében a venezuelai kormányzat javait, értékpapírjait - egyszóval vagyonát - nem lehet az országból "átutalni, kivinni, visszahívni vagy bármiféle módon manipulálni".



Közleményében Donald Trump azzal vádolta a Maduro-kormányt, hogy "emberi jogi visszaéléseket követ el, önkényesen tartóztat le és vet börtönbe venezuelai állampolgárokat, korlátozza a sajtószabadságot, és folyamatosan megkísérli aláásni Juan Guaidó ideiglenes elnököt és a demokratikusan megválasztott venezuelai nemzetgyűlést". Guaidó az ellenzéki többségű venezuelai parlament elnöke, és januárban Venezuela ideiglenes vezetőjévé kiáltotta ki magát. Az Egyesült Államok mellett több ország őt ismeri el a dél-amerikai állam átmeneti vezetőjeként.





Juan Guaidó

mandiner.hu/MTI/EPA





John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó hétfőn egy limai konferencián Iránhoz, Szíriához és Észak-Koreához hasonló "latorállamnak" minősítette Venezuelát, és felszólította Oroszországot, hogy ne támogassa Madurót.



Bolton úgy vélte: Maduro rendszere a végét járja, és a venezuelai elnök csupán azért bocsátkozik tárgyalásokba az ellenzékkel, hogy időt nyerjen. Leszögezte, hogy Trump hétfőn aláírt elnöki rendeletével az amerikai kormányzat - mivel nemcsak zárolta a caracasi kormány minden vagyonát, hanem megtiltotta külföldi állampolgároknak is, hogy bárminemű pénzügyi tranzakciót hajtsanak végre Caracassal - "biztosítja, hogy Maduro rendszere kifogyjon a fenntartásához szükséges pénzügyi forrásokból".



Hozzáfűzte: Washington meghozta a megfelelő intézkedéseket annak érdekében is, hogy a venezuelai nép továbbra is hozzáférhessen a segélyekhez.

