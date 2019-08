Lengyelországban október 13-án tartják a parlamenti választásokat

2019. augusztus 6. 20:14

Lengyelországban október 13-án tartják a parlamenti választásokat, Andrzej Duda államfő hétfő este aláírta az erről szóló határozatot - jelentette be a lengyel elnök szóvivője.

Andrzej Duda

Andrzej Duda már pénteken jelezte, hogy október 13-ra, a lengyel törvények értelmében az első számításba jöhető időpontra tűzi ki a választást. Vasárnap újságíróknak elmondta: a lengyelek azt akarják, hogy minél gyorsabban véget érjenek a választási kampány idején természetes éles politikai viták. "Ezért szeretném, hogy a kampány minél rövidebb legyen" - hangsúlyozta.



A parlamenti választással folytatódik Lengyelországban a tavaly őszi helyhatósági választással elindított, a májusi európai parlamenti (EP) választást és a jövő tavaszi elnökválasztást is magában foglaló választássorozat.



Lengyelországban négyévente választják az alsóház, a szejm 460 képviselőjét, valamint a felsőház, a szenátus 100 szenátorát. A legutóbbi, 2015-ös választásokat a Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte meg, amely koalíciós kormányt alakított két konzervatív kispárttal együtt.



A fő ellenzéki erő a Polgári Platform (PO), mely az EP-választás előtt széles ellenzéki összefogást hozott létre Európai Koalíció (KE) néven.



A koalíciónak nem sikerült legyőznie a kormánypártot.



Júliusban ez a széles koalíció szétesett, és jelenleg három ellenzéki tömb formálódik.



Egyik közülük a Polgári Koalíció (KO), melynek tagja a PO mellett a megszűnő Modern (Nowoczesna) párt, valamint egy kisebb, parlamenten kívüli baloldali tömörülés.



Önálló lista összeállításáról döntött a Lengyel Parasztpárt (PSL), mely 2008 és 2015 között a PO kormánykoalíciós partnere volt. A PSL listáján történő indulásról tárgyalnak az ellenzéki jobboldali Kukiz´15 egyes politikusai, beleértve a tömörülés vezetőjét, Pawel Kukizt is.



A PO másik EP-választási szövetségese, a parlamenten kívüli Baloldali Demokratikus Szövetség (SLD) két baloldali liberális kispárttal, a Robert Biedron Tavasza nevű tömörüléssel és a Razemmel (Együtt), valamint több további apró baloldali tömörüléssel hoz létre közös listát.



A wpolityce.pl konzervatív hírportál vasárnap felmérést tett közzé a választáson induló pártok és tömbök támogatottságáról. A PiS eszerint a voksok 45,9 százalékát nyerné el, ha most tartanák a választást. A KO-ra a megkérdezettek 29,9 százaléka, a baloldali koalícióra 11 százalék szavazna. 9,2 százalékos támogatottsággal számolhatna a PSL és a Kukiz´15 esetleges szövetsége.



A győztes tömörüléseknek kedvező lengyel mandátumkiosztási rendszer alapján az abszolút parlamenti többség megszerzéséhez 44 százalékos eredmény elegendő.



A pártok és a koalíciók választási programjai még nem ismertek. A PiS és a PO július elején tartották programelőkészítő konferenciákat. A kormánypárt augusztus második felére ígérte a végleges választási program közzétételét.



MTI