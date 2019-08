Trump szerint a Google azon van, hogy ő veszítsen a 2020-as választásokon

2019. augusztus 6. 21:53

Donald Trump amerikai elnök szerint a Google azon van, hogy ő veszítsen a 2020-as választásokon.

"Nézzék csak meg, mire készül a Google a 2020-as választásokon" - írta az elnök a keddi Twitter-bejegyzései egyikében, és mellékelt a Fox televízióban hétfő este elhangzott két beszélgetést.



Az egyik interjúban a Google volt munkatársa, Kevin Cernekee mérnök arról beszélt, hogy amikor 2016-ban Donald Trump megnyerte az elnökválasztást, "a Google vezetői a szó szoros értelmében elsírták magukat, és miközben könnyeiket törölgették, megfogadták, hogy ez még egyszer nem történhet meg, és Trump vereségének biztosítása érdekében minden hatalmukat és erőforrásukat bevetik".



A másik interjúban a több újságírói díjjal kitüntetett oknyomozó riportert és írót, Peter Schweizert szólaltatta meg a műsorvezető. Schweizer megerősítette, hogy igaz lehet, amit Cernekee elmondott. Ennek alátámasztására felidézte, hogy a 2016-os elnökválasztási folyamat során a Google a Hillary Clinton, demokrata párti elnökjelöltre vonatkozó negatív dolgokat bizonyítottan elhallgatta, míg a Donald Trumpra vonatkozó negatívumokat felerősítette. Schweizer szerint ugyan a Google jövőre nem követi el ugyanezt a hibát, de hangsúlyozta, erre az lehet a biztosíték, hogy az igazságügyi minisztérium szorosan figyelemmel kíséri a kaliforniai tech-cég tevékenységét a választási időszakban. Donald Trump még két Twitter-bejegyzést szentelt a Google-nak. Az egyikben írásban is megismételte Peter Schweizer szavait, vagy legalábbis egy részüket. "Ez nagyon is törvénytelen volt" - kommentálta a Google három évvel ezelőtti gyakorlatát. Majd hozzátette, hogy "nagyon szorosan figyelemmel kísérjük a Google-t".



Másik mikroblog-bejegyzésében az elnök arra emlékeztetett: nemrégiben az Ovális Irodában járt Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója, és arról biztosította őt, hogy elismeri a kormányzat munkáját, és a cég egyáltalán nem tervezi "a 2020-as választások elleni törvényellenes felforgató tevékenységet". Trump hangsúlyozta: ez számára nagyon is jól hangzott, mindaddig, amíg nem látta a Cernekee-vel készült interjút.



MTI