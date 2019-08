BL-selejtező - Döntetlent játszott Zágrábban a Ferencváros

2019. augusztus 6. 22:01

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a horvát Dinamo Zagreb otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában, a párharc kedd esti első mérkőzésén.

A visszavágót jövő kedden 20 órától rendezik a Groupama Arénában. A párharc győztese a BL-selejtező negyedik fordulójában a norvég Rosenborggal vagy a szlovén NK Mariborral találkozik, a vesztese pedig az Európa-liga-selejtező negyedik körében folytathatja szereplését az izraeli Makkabi Tel-Aviv vagy a litván FK Suduva ellen.

Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés:

Dinamo Zagreb (horvát)-Ferencvárosi TC 1-1 (1-0)



Zágráb, 14 283 néző, v.: Raczkowski (lengyel)



gólszerzők: Dani Olmo (8.), illetve Sigér (59.)



sárga lap: Moro (81.), illetve Sigér (4.), Haratin (29.), Skvarka (37.), Szihnyevics (53.), Zubkov (93.)

Dinamo Zagreb:

-------------

Livakovic - Stojanovic, Leskovic, Peric, Leovac - Gojak (Moro, 69.), Ademi, Dani Olmo - Hajrovic (Majer, 69.), B. Petkovic (Gavranovic, 76.), Orsic

Ferencváros:



Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Heister - Haratin, Sigér - Zubkov, Skvarka (Ihnatenko, 89.), Nguen (Civic, 83.) - Szihnyevics (Lanzafame, 78.)

Veszélyes hazai támadásokkal kezdődött a mérkőzés, a nyolcadik percben a spanyol Dani Olmo, a nyári U21-es Európa-bajnokság legértékesebb játékosa meg is szerezte a vezetést a Dinamónak. A folytatásban mérséklődött a horvát fölény és megszűnt a nyomás az FTC kapuja előtt, a vendégek többet birtokolták a labdát, helyzetekig is eljutottak, majd kihagyott zágrábi lehetőségekkel zárult az első félidő.



A második felvonás elején némileg aktívabb volt a Ferencváros, és az 59. percben sikerült is egyenlítenie: Nguen lövését Livakovic kiütötte, Sigér Dávid fejese után viszont a labda áthaladt a gólvonalon. Ezt követően a várakozásoknak megfelelően ismét a Dinamo irányította a játékot, több kisebb-nagyobb helyzetet is kidolgozott, de az FTC számára kedvező eredmény már nem változott.



MTI