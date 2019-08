Döntetlent játszott Zágrábban a Ferencváros - Rebrov kis előnyt érez

2019. augusztus 6. 22:01

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a horvát Dinamo Zagreb otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában, a párharc kedd esti első mérkőzésén.

A visszavágót jövő kedden 20 órától rendezik a Groupama Arénában. A párharc győztese a BL-selejtező negyedik fordulójában a norvég Rosenborggal vagy a szlovén NK Mariborral találkozik, a vesztese pedig az Európa-liga-selejtező negyedik körében folytathatja szereplését az izraeli Makkabi Tel-Aviv vagy a litván FK Suduva ellen.

Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés:

Dinamo Zagreb (horvát)-Ferencvárosi TC 1-1 (1-0)



Zágráb, 14 283 néző, v.: Raczkowski (lengyel)



gólszerzők: Dani Olmo (8.), illetve Sigér (59.)



sárga lap: Moro (81.), illetve Sigér (4.), Haratin (29.), Skvarka (37.), Szihnyevics (53.), Zubkov (93.)

Dinamo Zagreb:

-------------

Livakovic - Stojanovic, Leskovic, Peric, Leovac - Gojak (Moro, 69.), Ademi, Dani Olmo - Hajrovic (Majer, 69.), B. Petkovic (Gavranovic, 76.), Orsic

Ferencváros:



Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Heister - Haratin, Sigér - Zubkov, Skvarka (Ihnatenko, 89.), Nguen (Civic, 83.) - Szihnyevics (Lanzafame, 78.)

Veszélyes hazai támadásokkal kezdődött a mérkőzés, a nyolcadik percben a spanyol Dani Olmo, a nyári U21-es Európa-bajnokság legértékesebb játékosa meg is szerezte a vezetést a Dinamónak. A folytatásban mérséklődött a horvát fölény és megszűnt a nyomás az FTC kapuja előtt, a vendégek többet birtokolták a labdát, helyzetekig is eljutottak, majd kihagyott zágrábi lehetőségekkel zárult az első félidő.





Kép: fardi.hu

A második felvonás elején némileg aktívabb volt a Ferencváros, és az 59. percben sikerült is egyenlítenie: Nguen lövését Livakovic kiütötte, Sigér Dávid fejese után viszont a labda áthaladt a gólvonalon. Ezt követően a várakozásoknak megfelelően ismét a Dinamo irányította a játékot, több kisebb-nagyobb helyzetet is kidolgozott, de az FTC számára kedvező eredmény már nem változott.

MTI

Rebrov várja a második félidőt

Sergei Rebrovot elsőként arról kérdezték a horvát újságírók, miért volt az első félidőben gyengébb a csapata.

- Ezt Ön gondolja így. A hazai csapat pedig nem helyezett ránk nyomást a gólja után, nem jött előre, hanem beült a tizenhatosára - válaszolta vezetőedzőnk.

Kép: fradi.hu

- Nagyon erős, támadó csapat ellen játszottunk. Ha megnézik, mennyit érnek a horvátok futballistái, akkor láthatják, milyen erősek. Talán nem lőttünk sokat kapura, de szereztünk egy gólt, ami nagyon fontos volt. Egy ilyen párharcban különösen. Ezzel együtt teljesen másfajta visszavágóra számítok.

Rebrov szerint egy kis előnyt sikerült szerezni az 1-1-es eredménnyel.

- Jól kezdett a Dinamo, fontos volt a mérkőzés eleje is, a hazaiak pedig gólt is tudtak szerezni ebben a periódusban. De nagyon jól reagáltunk erre. Koncentráltak voltunk, sokat birtokoltuk a labdát, és a második félidőben ez a koncentráltság, nyugodtság vezetett a gólunkhoz is. A Dinamo a találata után nem jött előrébb, tartott tőlünk, és a biztonságos eredményre törekedett. Persze, amikor mi gólt szereztünk, mi is a biztonságos eredményt tartottuk szem előtt. Van egy kis előnyünk az első félidő után. Most jöhet a második félidő Budapesten.

fradi.hu



MTI; fradi.hu