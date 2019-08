Donald Trump válaszolt Barack Obama volt elnök megjegyzéseire

2019. augusztus 6. 23:06

Donald Trump amerikai elnök válaszolt kedden a Twitteren elődje, Barack Obama hétfői megjegyzéseire a hét végén elkövetett két tömeggyilkossággal kapcsolatban.

Obama hétfőn szintén a Twitteren közzétett közleményében felszólította az amerikaiakat, hogy utasítsák vissza az ország bármely vezetőjétől elhangzó azon kijelentéseket, amelyek - mint fogalmazott - "táplálják a félelem és a gyűlölet légkörét, és elfogadhatóvá teszik a rasszizmust".



Donald Trump erre válaszolva kérdésbe fogalmazva tette közzé álláspontját: "Vajon George Bush bírálta-e valaha is Obamát a Sandy Hookban elkövetett tömeggyilkosság miatt?".



A connecticuti Newtown városka Sandy Hook nevű általános iskolájában 2012 decemberében egy 20 éves fiatalember követett el tömeggyilkosságot. Huszonhat embert, köztük húsz diákot lőtt agyon, majd öngyilkosságot követett el. A nyomozás során kiderült, hogy mielőtt elindult az iskolába, otthon agyonlőtte az édesanyját is.



Twitter-bejegyzésében Trump erre utalt, majd megjegyezte: Obama elnökségének nyolc esztendejében 32 tömeggyilkosság történt. "Mégsem az volt az általános vélekedés, hogy Obama elvesztette az ellenőrzést a dolgok felett" - írta Trump. Hozzáfűzte: tömeges lövöldözések előfordultak az országban már akkor is, amikor neki még eszébe sem jutott, hogy elnök akar lenni.



Ezt megelőzően az elnök egy másik mikroblog-bejegyzésben azt írta: "ideje van a politizálásnak, és nyakunkon a választások. Ők (a demokrata politikusok) a rasszizmusról szóló narratívát nyomják. Pedig én vagyok a legkevésbé rasszista".



Szombaton a texasi El Pasóban, vasárnapra virradóra pedig az ohiói Daytonban tömeggyilkosságot követtek el. A texasi elkövető indítéka rasszizmus és bevándorlásellenesség volt. A két tragédia 31 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelt. Donald Trump és a first lady szerdán elutazik a két helyszínre.

MTI