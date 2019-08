Több fronton támadják Olaszországot a szigorúbb bevándorlási szabályok miatt

2019. augusztus 7. 21:39

Ahogy az várható volt, több fronton is támadják az olasz kormányt a héten elfogadott, szigorúbb bevándorlási szabályok miatt. Az ENSZ és Brüsszel is bírálta a módosításokat. A római kormány szerint viszont ideje véget vetni – ahogy fogalmaztak – a show-műsornak a Földközi-tengeren. A politikai viták árnyékában az embercsempészet továbbra is folytatódik. Újabb és újabb csempészhajók indulnak az afrikai partokhoz, hogy bevándorlókat hozzanak Európába – közölte az M1 Híradó.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)

Ritka felvételeket készített Szicília partjainál egy olasz környezetvédő csoport. Egy halászcsónak közelítette meg Agrigento fehér szikláit, a Punta Biancát, majd 40 illegális bevándorló leugrott a csónakról és kigyalogolt a vízből. A migránsok percek alatt kisebb csoportokban szétszóródtak, majd eltűntek.

A véletlen műve, hogy észrevették a hajót

Az olasz hatóságok nem vették észre a hajót, az is csak a véletlen műve, hogy valaki mindezt felvette. Ritkán, de így is érkeznek migránsok Olaszországba.

A legtöbb illegális bevándorlót azonban civil szervezetek hajói szállítják az olasz partokhoz. Ezért az elmúlt egy évben a római kormány jelentősen szigorította az NGO-hajók kikötését.

A héten megszavazott új jogszabály pedig már szinte lehetetlenné teszi ezt. Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom kormánypárt vezetője úgy nyilatkozott, az elfogadott új migrációs törvénycsomag véget vet az olasz tengereken a migránsokat statisztaként felhasználó civil szervezetek show-műsorának.

A civil szervezetek politikai játszmája zajlik a Földközi-tengeren

Az Öt Csillag Mozgalom úgy látja, hogy tulajdonképpen itt a civil szervezetek politikai játszmája zajlik a Földközi-tengeren. Meg akarják mutatni, hogy az olasz kormányt is ki tudják maguk ellen hívni.

Korábban Matteo Salvini, a kormánykoalíció kisebbik pártja, a Liga vezetője, miniszterelnök-helyettes is nagy politikai játszmáról beszélt, amit az NGO-k indítottak az olasz kormánnyal szemben, tehát az olasz kormány mindkét pártja úgy látja, itt nem mentési műveletekről van szó, hanem az embercsempészekkel való összejátszásról – közölte az MTVA tudósítója.

A hétfőn elfogadott jogszabály értelmében az Olaszországban kikötő NGO-hajó kapitányát egymillió euróig terjedő pénzbüntetéssel sújtják, a hajót az olasz hatóságok lefoglalják, és egy idő után állami tulajdonnak nyilvánítják. A kapitány háromtól tíz évig terjedő börtönt kockáztat, ha nem engedelmeskedik az olasz hatóságoknak.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint az emberéleteket mentő humanitárius szervezetek tagjait nem lehet bűnözőkként kezelni. Az Európai Bizottság is jelezte, fenntartásai vannak a törvénnyel kapcsolatban.

Olaszország is ment embereket

A most elfogadott törvényt mégis többen kritizálják, az ellenzék szerint az új törvény aláássa az emberi jogokat és üldözi azokat, akik a menekülők és elesettek érdekeit igyekeznek védeni. A javaslatot kritizálta az Európai Tanács, az ENSZ és több emberi jogi szervezet is.

Olaszország közelében vagy az olasz kutatási és mentési területen nemigen tudott felhozni senki sem olyan esetet, hogy valaki vízbe fulladt volna, mint igazi hajótörött. Olaszország kimenti az embereket, hadihajóival nem is olyan régen több száz embert szállított partra – mondta Szomráky Béla Olaszország-szakértő.

Tovább folytatódik NGO-hajók „mentése”

A Földközi-tengeren nem csökken azoknak az NGO-hajóknak a száma, amelyek összejátszva az embercsempészekkel Európába szállítják az illegális bevándorlókat. Az Open Arms spanyol civil szervezet hajóján 121 migráns tartózkodik. Olaszország és Málta elutasította a kikötési kérelmüket, most a nyílt tengeren arra várnak, hogy Spanyolország vagy Franciaország zöld jelzést adjon, és ott tehessék partra az illegális bevándorlókat.

