Nyílt levélben kérik számon Fekete-Győr Andrást

2019. augusztus 8. 09:40

A momentumos Soproni Tamás – a VI. kerület ellenzéki polgármesterjelöltje – a besúgót és korábban hivatali visszaélésért elítélt képviselőjelöltet is soraiban tudó csapatával kapcsolatban kérte számon a Momentum elnökét a Fidesz terézvárosi szervezete. A párt sajtója a nyílt levélre későbbre ígért választ lapunknak.

Nyílt levelet intézett a Momentum Mozgalom elnökéhez, Fekete-Győr Andráshoz a Fidesz terézvárosi szervezete kedden, egyebek mellett azzal kapcsolatban, hogy Soproni Tamás (képünkön balra), az ellenzék által támogatott VI. kerületi polgármesterjelölt csapatában Gaár Iván személyében egy korábbi III/III-as ügynök is megtalálható, ahogyan az MSZP-s Hatvani Csaba is, akit hivatali visszaélésért ítéltek el korábban.

A Momentum elnökétől (jobbra) várnak magyarázatot Fotó: Teknős Miklós

– Ezekről a levitézlett figurákról beszél „nagy csapat”-ként Soproni, és szelfizik velük vidáman. Ez sem hat azonban a meglepetés erejével, hiszen láttuk már azt a 2014-es választásokon, amikor Soproni Tamás, az Együtt–PM–MSZP–DK jelöltjeként indulva ezekkel az emberekkel alkotta az akkori „nagy” és végén bukott csapatot – hangsúlyozták a lapunkhoz is eljuttatott levélben. Arra is kitértek, hogy a momentumos politikusnak egyéb dolgokról is el kellene számolnia a közvéleménnyel.

– Többek között a családja ingatlanszerzéseiről, a HÖOK-os pénzekről, továbbá arról, hogyan lett MIÉP-szimpatizánsból liberális, majd mára szociáldemokrata, s hogy kérheti a DK-s szavazók támogatását, ha a pártelnöküket, Gyurcsány Ferencet korábban nemzetárulónak titulálta. És akkor nem beszéltünk az olyan kijelentéseiről, amelyek nem éppen szilárd jellemről és politikai értékrendről tanúskodnak – áll a levélben.

Mint ismert, Soproni egy korábbi Facebook-bejegyzésében azt írta: „azt hiszem, hogy épp arra, amelyik jobban megfelel az érdekeinknek – úgy vettem észre, hogy elég gyorsan tudunk irányt váltani”. – Valóban ilyen egy momentumos? – tették fel a kérdést a pártelnöknek. Németh Gyöngyvér, a Momentum sajtósa lapunk kérdésére azt közölte, hogy nem jutott el hozzájuk a nyílt levél. Az írással kapcsolatban – amelyet lapunk munkatársa továbbított számukra – későbbre ígértek reakciót.

Közben Moldován György, a budapesti LMP egykori vezetője és a VII. kerület önkormányzati képviselője egy tegnapi Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy civil támogatással, független polgármesterjelöltként indul Erzsébetvárosban az őszi önkormányzati választáson. A bejelentés azért is figyelemre méltó, mert hétfőn még Teljes az ellenzéki egység Niedermüller Péter mögött címmel adtak ki közös, ellenzéki szimpatizánsgyőzködő közleményt a kormányellenes összeborulás pártjai.

magyarnemzet.hu