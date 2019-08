„Ursula von der Leyen nem eléggé Orbán-fóbiás”

2019. augusztus 8. 16:37

A Hír TV Csörte című adásában többek között témaként szerepelt, hogy ismét előkerült az örökzöld vád hazánkkal kapcsolatban: rendszerszintű a korrupció. Ezzel foglalkozott a GRECO-jelentés, és erről beszélt a volt finn nagykövet is.

Közben az európai bizottság új elnökével találkozott Orbán Viktor, aki jónak értékelte az Ursula von der Leyennel történt találkozását, kritikusai viszont ezt másként látják, az eseményt pedig többféleképpen is kommentálják.

Itthon Vona Gábor tért vissza a politikai színtérre, aki megreformálná az önkormányzati választást. Nehézkes az összeálló ellenzéki együttműködés a fővárosban és vidéken is, s bár szép számmal születnek megállapodások, az önkormányzati megmérettetésre meglehetősen sokszínűen készülnek a politikai erők.

M. Dobos Marianne műsorvezető moderálása mellett a stúdióba meghívottak ezen a héten is véleményezték a hazai történéseket és a külföldet érintő politikai aktualitásokat. A Csörte vendégei voltak: Závecz Tibor, a Závecz Research alapító-ügyvezetője, Tóth Csaba, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány elnöke és Gajdics Ottó, a Karc FM és a Szabad Föld főszerkesztője.

A magyar miniszterelnök és az EB új elnökének tanácskozása volt az adás első témája.

Tóth Csaba úgy látta:

„Ursula van der Leyenről jelenleg nem lehet tudni, hogy – nem Magyarországnak, mert Magyarországnak biztosan barátja lesz – hanem Orbán Viktornak és Fidesz politikájának támogatója vagy kritikusa lesz-e. Szerintem ez ebből a nyilatkozatból is látszik. Megelőlegez a Fidesz egy bizalmat a bizottság új elnökének, ahogy egyébként a bizottság új elnökét több ellenzéki is megszavazta. E tekintetben most mindenki azt gondolja, hogy ezek most őt erősítik. Hogy ez ténylegesen hogy történik, majd meglátjuk”.

Závecz Tibor a felvezetőben elhangzottakat a következőként látta:

„Orbán Viktor megpróbál visszatérni az európai mainstream politikába. Maga a Fidesz – ugye – jelenleg nincs benne az Európai Néppártban. Megpróbál Orbán megint egy olyan főszerepet vinni, mint amilyet az EP-választás előtt megpróbált már egyszer. Ennek nyilván rengeteg kommunikációs fordulata van, mert ezek a mondatok, amit mondott itt az előbb, alapvetően a magyar választóközönségnek, a szavazóinak szól, tehát potens erőnek próbálja magát felmutatni. Ezzel nem azt állítom, hogy nem az, csak ez egy kulcsfontosságú kérdés számára. Ha igazak a ’zuhanyhíradóból’ kijövő hírek, akkor az is egy fontos dolog, szerintem, hogy neki sikerült Trócsányi László biztosi pozícióját most tisztáznia az EB elnökével. Ha ez így van – mert voltak kétségek –, akkor ez egy sikeres akció volt”.

„Bejött ez a hölgy és érti mi van ebben a világban, amit közép-európai világnak nevezünk. Felhívnám a figyelmet a csodálatos magyar nyelvre: az értés, az egy intellektuális tevékenység. A ’megért’ azt jelentené, van egy empátiája, megérti, mi a kiindulópontunk. Az ’egyetért’ pedig egy alku szituáció. Hogy ez a három hogy fog alakulni az ősszel, meg a következőkben: még nyitott kérdés. Egyelőre ott tartunk, hogy komoly és értő. Ha megértő is és egyetértő is lesz – valóban komoly politikai siker lesz. És úgy látom, hogy ehhez minden feltétel adott. Tehát ez egy jó ’kezdő rúgás’ volt a magyar miniszterelnök részéről” – húzta alá G. Fodor Gábor.

Erre Gajdics Ottó úgy reagált:

„Ujhelyi őrjöng, és nekem ennyi elég. A bizottság új elnöke ugyanis nem elég Orbán-fóbiás, nem fűti kellő hevülettel a magyar kormányfő gyűlölete, illetve a megválasztóinak a lesajnálása. Innen kezdve – nagy valószínűséggel – a felsoroltak közül a legjobb választás volt”.

