Erdély: Leáll a sepsiszentgyörgyi Kisstadion építése

2019. augusztus 9. 09:07

A lassú építkezési folyamatot követően átmenetileg leállnak a sepsiszentgyörgyi Kisstadionban zajló munkálatok. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat kénytelen szerződést bontani az építőcéggel, mivel olyan mértékbe elszálltak az árak és a fizetési költségek, hogy az évekkel ezelőtt kialkudott áron már nem tudják befejezni az építkezést – számolt be Antal Árpád.





Sepsiszentgyörgy polgármesterének magyarázata szerint a Kisstadion többfunkciós, modern sportkomplexummá alakítása kettős finanszírozásból valósul meg, a szükséges összeg egy részét a sport és ifjúsági minisztérium fedezi a másik részét a sepsiszentgyörgyi önkormányzat állja. Hosszú idővel ezelőtt több éves szerződést kötöttek a kivitelezővel, amelyben szerepel az építkezés ára és az, hogy abban az ütemben végzi a munkát, ahogyan a két finanszírozó utalja a pénzt.



A kivitelezőt nem lehet hibáztatni, hiszen annyi pénzből dolgozott, amennyit biztosítottak számára a finanszírozók, ám a szerződés megkötésekor senki nem számított arra, hogy ilyen szinten elszállnak az árak és a fizetési költségek – mondta Antal Árpád. Hozzátette: nem sikerült dűlőre jutni az építőcéggel a szerződés értékének módosítása kapcsán, mivel az eredetileg kialkudott összegért a mai árakon tényleg nem lehet kivitelezni a munkálatot, másrészt az önkormányzatnak a törvények nem teszik lehetővé, hogy elfogadja a cég által kért új árat és eszerint módosítsa a szerződést.



Bár az ifjúsági és sport minisztérium idénre jelentős összeget szánt az építkezésre, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat is kétmillió lejt különített el erre a költségvetésében, ám most a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, kénytelenek szerződést bontani a céggel – magyarázta Antal Árpád.



Következik, hogy a mintegy kétharmad arányban befejezett építkezést felmérjék, kiszámolják, hogy még mit kellene elvégezni, és aktualizált árakon új közbeszerzést hirdessenek meg – magyarázta a polgármester. Reményei szerint az új kivitelezővel, aktualizált árakon már felgyorsul az építkezés folyamata.



Az egykori, sepsiszentgyörgyi Kisstadion helyére multifunkcionális sportkomplexumot terveztek, ahol lesz sportszálló, irodaépület, földalatti garázs, versenyek szervezésére alkalmas aréna, műfüves focipálya, mászófal. Mindezek elsősorban a sepsiszentgyörgyi sportiskola igényeit szolgálnák ki, de a lakosság számára is elérhetővé tennék a létesítményt. Eredeti tervek szerint a teljes beruházás értéke 14,5 millió lejre rúg, amiből az ifjúsági és sport minisztérium 5,1 millió lejt ad, az önkormányzatra háruló kiadás pedig 9,3 millió lej lett volna.

Kovács Zsolt

maszol.ro