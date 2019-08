Délvidék: Tanyaszínház - Az Y-elágazás, a nagy vajdasági valóságműsor

2019. augusztus 9. 09:14

Az idén is nagy a közönség érdeklődése! Lassan a végéhez közeledik a Tanyaszínház idei turnéja. Augusztus 12-én Bogarason vesz búcsút a közönségtől az idei társulat.

Kép: Németh Ernő



A színművészeti akadémia hallgatóiból és színészmesterséggel kacérkodó középiskolásokból álló trupp idén Lénárd Róbert Y-elágazás című darabját mutatta be, amely az Y-generáció elé tart görbe tükröt.

Nagy lehetett a nyomás a fiatal színészeken, hiszen az 1978-ban alakult színház eddig is már sikert sikerre halmozott, a tavalyi produkciójuk például az idén Kisvárdán kiérdemelte az Emberi Erőforrások Minisztériumának fődíját, úgyhogy most is magasra kellett rakniuk a lécet.

vajma.info