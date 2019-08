Szabadegyetemet rendez a Hagyományok Háza az erdélyi Mikházán

2019. augusztus 9. 13:08

Az erdélyi Mikházán rendezi első szabadegyetemét a Hagyományok Háza a hétvégén. A péntektől vasárnapig tartó ingyenes rendezvényen előadások, műhelymunka, este koncertek és táncház várja az érdeklődőket.

Reneszánsz fogadó Mikházán

A Marosvásárhely közelében fekvő Mikháza az erdélyi kultúra emblematikus helyszíne. A mikházi ferencesek rendfőnöke volt Kájoni János, a Cantionale Catholicum és a róla elnevezett kódex szerzője, itt, egyházi keretek között, a kolostorban indult el az iskolai oktatás, amelyet később Vásárhelyre helyeztek - olvasható a Hagyományok Háza MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



"Mikháza a Marosvásárhely-környéki oktatás bölcsője, ott alapították az első iskolát, és idén ünnepeljük a ferences-kolostor rendházfőnöke, Kájoni János születésének 390. évfordulóját. A kicsi falunak továbbá olyan neves szülöttei is voltak, mint az újságíró Kacsó Sándor és a nótaénekes-humorista, a legendás Székely Népi Együttes vezéralakja, Széllyes Sándor" - idézi a közlemény Kelemen Lászlót, a Hagyományok Háza főigazgatóját.



Mint írják, ezekhez a gyökerekhez tér vissza a Hagyományok Háza az első mikházi szabadegyetem megrendezésével. Az ingyenesen látogatható rendezvényen több mint félszáz programból válogathatnak a látogatók. Erdélyi és magyarországi szakembereket hívtak meg, akik a hagyományátadás jó gyakorlatait mutatják be előadások és műhelymunka keretében.



A délelőtti előadásokat délután műhelybeszélgetések követik a népzene, néptánc, népmese, népi ének és a kézművesség területén. A szabadegyetemen szeretnék bemutatni azokat a mára már kiforrott módszertani eljárásokat, amelyek akár az ottani helyi közösség életében is fontos szerepet játszhatnak a tudásátadás folyamatában.



Az esti koncertekre és táncházra a szórakozni vágyókat is várják. A rendezvény vezérmotívuma a tudásátadás mellett az együttlét, a közösség átélésének öröme.





MTI