Miskolcon Alakszai Zoltán indul a polgármesterségért kormánypárti színekben

2019. augusztus 9. 13:58

Betegsége miatt nem indul újra Miskolcon a polgármesterségért Kriza Ákos, aki a Fidesz-KDNP színeiben második ciklusát tölti a város élén, a kormánypártok jelöltje a posztra Alakszai Zoltán, aki jelenleg Miskolc jegyzője.

Alakszai Zoltán

minap.hu

Kriza Ákos pénteken a miskolci városházán újságíróknak azzal indokolta a döntést, hogy több mint tíz éve betegséggel küzd, emiatt úgy érzi, hogy újabb ciklusnak nem vághat neki.



Döntéséről tájékoztatta a Fidesz elnökségét, és azt javasolta, hogy az októberi önkormányzati választáson Alakszai Zoltán, a város jegyzője legyen a polgármesterjelölt, aki jól ismeri a város ügyeit, örömeit, bajait.



A polgármester emlékeztetett arra, hogy 2010-ben vették át a város vezetését, azóta sokat fejlődött Miskolc.



Kósa Lajos, a Fidesz országos kampányfőnöke úgy fogalmazott, hogy elfogadták, tudomásul vették Kriza Ákos döntését.



A párt nevében arra kérte a miskolciakat, hogy szavazataikkal támogassák jelöltjüket, és segítsék abban, hogy folytatódjon a városban kilenc évvel ezelőtt megkezdett munka.



Elmondta: mindent elkövetnek azért, hogy Miskolc fejlődése a továbbiakban is töretlen legyen a mostani sikeres évek után is.



Alakszai Zoltán megköszönte a bizalmat, illetve azt, hogy az elmúlt öt évben együtt dolgozhattak Miskolc fejlődésért a polgármesterrel.



Közölte azt is, hogy jegyzőként megfelelő ismeretekkel rendelkezik a városról, a fejlesztésekről, amelyek megválasztása esetén folytatódnak.

MTI