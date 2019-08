Az USA katonákat vonhat ki Németországból az alacsony védelmi kiadások miatt

2019. augusztus 9. 15:18

Kivonhatja Németországban állomásozó csapatai egy részét az Egyesült Államok, ha a német kormány továbbra sem emeli védelmi kiadásait a NATO-tagoktól elvárt szintre - hangoztatta a berlini amerikai nagykövet egy pénteki nyilatkozatában.

Kép: spiegel.de

Richard Grenell német hírportálokon idézett nyilatkozatában sértőnek nevezte, hogy Németország elvárja az amerikai adófizetőktől a több mint 50 ezer amerikai németországi tartózkodásának további finanszírozását, miközben "a németek a saját hazai céljaikra használják fel kereskedelmi többletüket".



Nem egy amerikai elnök sürgette már Németországot, hogy "vegye ki a részét a saját védelméből". Ezt a kérést éveken keresztül terjesztették elő az egymást követő amerikai kormányok, de hiába. Így végül "elértük azt a pontot, amelynél reagálni kell" - mondta a diplomata.



"Trump enöknek igaza van és Georgette Mosbacher (varsói amerikai nagykövetnek) is igaza van" - mondta Richard Grenell azzal kapcsolatban, hogy maga Donald Trump elnök is tett már utalást a lehetséges csapatkivonásról, a varsói nagykövet pedig egy csütörtöki Twitter-bejegyzésében kifejtette, hogy míg Lengyelország védelmi kiadásai elérik a NATO-tagoktól elvárt szintet, Németország nem teljesíti ezt az elvárást, ezért "üdvözölnénk, ha Lengyelországba jönnének amerikai csapatok Németországból".



A NATO-tagországok vezetői 2014-es walesi tanácskozásukon vállalták, hogy 2024-ig a hazai össztermék (GDP) 2 százalékának megfelelő összegig közelítik védelmi kiadásaikat.



A német kormány azóta minden évben növelte a védelemre szánt forrásokat a szövetségi költségvetésben, és ez jövőre is folytatódik, de a tervezett 49,67 milliárd euró a GDP csupán 1,38 százalékának felel meg.



A 2 százalékos cél és a tényleges kiadások közötti különbség miatt az Egyesült Államok kormánya - elsősorban Donald Trump és Mike Pence alelnök - számos alkalommal élesen bírálta a német vezetést.





Kép: Német és amerikai katonák Wiesbadenben 2015 februárjában.

army.mil

Berlin szerint a költségvetés teherbíró, és a Bundeswehr - a német hadsereg - fejlesztési, forrásfelszívó képességéhez mérten mindent megtesznek a NATO-elvárás teljesítéséért. Rendszerint hozzáteszik, hogy a GDP-arányában számolt kiadások viszonylag lassú növekedése annak is tulajdonítható, hogy a gazdasági fellendülés révén maga a GDP is jelentősen növekedett az utóbbi években.



Az európai országok közül Németországban állomásozik a legtöbb amerikai katona, 35 ezer fő, munkájukat 17 ezer amerikai és 12 ezer német polgári alkalmazott segíti.



MTI