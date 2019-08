Az anglikán egyház bírálta Wayne Rooneyt

2019. augusztus 9. 15:33

Élesen bírálta az anglikán egyház pénteken Wayne Rooneyt, az angol labdarúgó-válogatott egykori támadóját, aki januárban úgy tér vissza az Egyesült Államokból Angliába a másodosztályú Derby County csapatához, hogy fizetését részben egy online kaszinó állja.

Az egyház mellett egészségügyi szakemberek is kifogásolták a 120-szoros válogatott sportoló döntését. Rooney heti 90 ezer fontot keres majd a csapatnál, ennek egy részét a klub szponzora, a 32Red internetes kaszinó állja. A megállapodás keretében ráadásul a csatár a 32-es számú mezt fogja viselni.



Alan Smith, St Albans püspöke, az egyhász szerencsejátékokkal kapcsolatos ügyeiben illetékes szóvivője a The Guardian című brit lapnak azt mondta, a hírességeknek jobban tudatában kell lenniük annak, döntéseik milyen hatást gyakorolnak másokra, és Wayne Rooneynak vissza kellett volna utasítania a mez viselését.



Emlékeztetett arra, hogy a szakértők körében egyetértés uralkodik azt illetően, hogy ezek a hirdetések hatással vannak a gyerekekre és a fiatalokra.



Szerencsejáték-függőkkel foglalkozó szakemberek egy csoportja szintén bírálta Rooney döntését, a brit kormányt pedig arra szólította fel, hogy tiltsa be a fogadóirodák és online kaszinók általi szponzoráció lehetőségét. Felidézték, hogy Ausztráliában, Belgiumban és Olaszországban már szigorításokat vezettek be ezen a területen.



A 32Red online kaszinóra tavaly kétmillió fontos bírságot szabtak ki Nagy-Britanniában, mert nem segített egy szerencsejáték-függő felhasználóján. Sőt, a cég VIP státuszt és ingyen bónuszokat kínált az ügyfélnek ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna neki.



Életrajzi könyvében Wayne Rooney arról írt, hogy egy időben ő is rendszeresen fogadott, és az szembesítette a "hülyeségével", hogy ennek híre kelt a sajtóban.



Az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő egyesületek fele fogadóirodák vagy online kaszinók logóját viseli majd a mezén a 2019/20-as szezonban. A másodosztályban 24-ből 17 csapatot szponzorálnak ilyen vállalkozások.



Civil szervezetek közben arra szólították fel a Premier League-ben szereplő klubokat, hogy fizessék meg jobban a személyzet tagjait, mert nem tudnak megélni a munkájukból. A Citizens UK szerint az Arsenal, a Newcastle United, a Manchester United és más csapatok kevesebb mint kilencfontos órabérért foglalkoztatják a takarítókat, a stewardokat és a cateringeseket. Az élvonalban játszó húsz együttes közül mindössze négy, az Everton, a Chelsea, a Liverpool és a West Ham United nyújt a létminimumnak megfelelő kilencfontos, Londonban 10,55 fontos órabért. Az Egyesült Királyságban a minimálbér jelenleg a létminimumnál alacsonyabb, 8,21 font.



A Premier League-ben szereplő csapatok tavaly rekordbevételt értek el, a forgalmuk meghaladta a 4,8 milliárd fontot.

MTI