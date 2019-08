Ibériában 39 Celsius-fok, nálunk 35 is lehet szombaton

2019. augusztus 9. 16:39

Írországtól délnyugatra markáns ciklon örvénylik, emiatt a Brit-szigeteken és a nyugat-európai partvidéken többfelé jelentős mennyiségű csapadék esett, így Írországban, Angliában, Bretagne-ban és Galiciában is 20-50 mm-nyi eső hullott 24 óra alatt. Ennek a ciklonnak az előoldalán Franciaország fölé meleg levegő áramlik, ott 29, 35 fok között alakul a csúcshőmérséklet, sőt Dél-Spanyolországban 37, 39 fokos maximumok is vannak. Ugyancsak ciklont figyelhetünk meg a balti államoktól keletre, emiatt a Kelet-európai-síkság érintett területein még a nyugatinál is jelentősebb - 40-80 mm-nyi - csapadék esett; eső, zápor, zivatar egyaránt előfordul arrafelé is. E két rendszer között köztes anticiklon alakítja Európa középső területeinek időjárását, északi, északnyugati áramlással az átlagoshoz képest kissé hűvösebb levegő érkezik a térségbe. Szombat estig a Kárpát-medence fölött délire, délnyugatira fordul az áramlás, ezzel pedig a mediterrán térségből egyre melegebb és száraz levegő érkezik fölénk, szombat este azonban a nyugati ciklon hullámzó frontja már megközelít bennünket.

Várható időjárás az ország területén szombat estig: Az ország legnagyobb részén túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű szombaton is, ugyanakkor szombaton az északi megyékben a sok napsütés mellett már kissé több lehet a fátyol- és gomolyfelhő. Szombat estig nem várható csapadék az országban, szombaton késő este azonban az északnyugati megyékben és az északi határvidéken helyenként már esetleg előfordulhat zápor, zivatar. Napközben a déli, délnyugati szél megélénkül, majd szombat estétől a Dunántúl északi felén északnyugatira fordul és megerősödik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21 fok között valószínű, 15 fok alatti értékek csak a hidegre érzékeny helyeken lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 31 és 35 fok között alakul.



MTI