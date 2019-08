Elzbieta Witek eddigi belügyminiszter a Szejm új elnöke

2019. augusztus 9. 17:32

Elzbieta Witek eddigi belügyminisztert választották meg pénteken a lengyel parlament alsóházának (szejm) új elnökévé, előtte hivatalosan is lemondott Marek Kuchcinski eddigi házelnök.

Kép: https://fakty.interia.pl

Kuchcinski csütörtökön jelentette be lemondását, miután a közvélemény nemtetszéssel fogadta a néhány esetben a családtagjainak részvételével tett belföldi kormányzati repülőútjairól megjelent információkat.



Az új szejmelnökre a 460 tagú alsóházban a jelen lévő képviselők közül 245-en szavaztak.



A 61 éves Elzbieta Witek - aki a lengyel jogrendben a második közjogi méltóság az államfő után - a harmadik nő ebben a tisztségben a lengyel parlamentarizmus történetében. Előtte a jelenleg ellenzéki Polgári Platformhoz tartozó Ewa Kopacz (2011-2014), illetve Malgorzata Kidawa-Blonska (2015. július-november) töltötte be ezt a posztot.



Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) elnöke csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyoztam, hogy a házelnök a repülőutak kapcsán nem járt el törvényellenesen, és nem tért el a "bevett szokásoktól". Kilátásba helyezte, hogy a PiS kezdeményezni fogja az előző kormányzati ciklusokban az akkori vezető politikusok által tett repülőutak tisztázását is.



Kaczynski bejelentette a kormánygépek használata szabályainak szigorítását is. Ezek lényeges részleteit Michal Dworczyk, a kormányfői hivatal vezetője ismertette pénteki sajtóértekezletén. Egyértelműsítik az előző kormány idején, 2011-ben a repülőutak szervezéséről kiadott előírások "laza" részleteit, központosítják és nyilvánossá teszik az államfő, az alsó- és felsőházi elnök, valamint a kormányfő által tett repülőutak adminisztrálását. A kormánygépeken csak a hivatalos küldöttségek utazhatnak majd, a családtagok is kizárólag a küldöttség tagjaként.



Kuchcinski 2015 novembere óta irányította az alsóház munkáját. Witek a májusi európai parlamenti választást követő részleges kormányátalakítás keretében vállalta a belügyminiszteri posztot, 2015 óta kormányfői kabinetfőnök, valamint kormányszóvivő is volt.



A megüresedett belügyminiszteri posztot - hivatalosan meg nem erősített sajtóértesülések szerint - az október 13-i parlamenti választással záruló kormányzati ciklus végéig a titkosszolgálatok irányításáért felelős miniszter, Mariusz Kaminski veszi át.

MTI