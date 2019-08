Balkáni állapotokról ír a macedón folyamatokat elemző olasz lap

2019. augusztus 9. 17:44

A Katica Janeva macedón különleges ügyész lemondásával kapcsolatos botrányt a La Veritá című olasz napilap pénteki számában összefüggésbe hozza azzal, hogy az ügyész korábban jelentős szerepet játszott a szocialisták hatalomra kerülésében, s ez most visszaüt rá, hiszen ő maga lett szereplője egy zsarolási ügynek.

Katica Janeva

meta.mk

Az olasz országos napilap az utóbbi évek politikai folyamataiba illeszti a mostani ügyet, miszerint összefüggés van a különleges ügyész lemondása és egy szkopjei tévés személyiség letartóztatása között.



A lap emlékeztet: Angela Merkel Németországa 2016 óta a Deutsche Telekom leányvállalatán keresztül több ezer órányi lehallgatási anyagot rögzített az akkori konzervatív kormány tagjai között lezajlott beszélgetésekről. Ez az anyagot egyenesen az akkori szocialista ellenzék vezetőjének, Zoran Zaevnek a kezébe juttatták, hogy egyengessék a hatalom felé vezető útját, s ezáltal későbbi "manipulálhatóságát" készítsék elő.



A német terv - a hónapokon keresztül zajló utcai tüntetéseket finanszírozó Soros Györgyével együtt - meg is hozta a remélt eredményt - állapítja meg a lap, megjegyezve ugyanakkor, hogy az akkor kormányon volt konzervatív párt (Vmro-Dpmne) mindig is vitatta a lehallgatási anyagok igazságtartalmát és jogszerűségét.



Az Európai Bizottság és annak külpolitikai képviselője, Federica Mogherini le akarta csillapítani az akkori macedón konzervatív kormánytöbbség felháborodását, s ennek érdekében azt javasolta Macedóniának: hozzon létre egy különleges ügyészséget azzal a feladattal, hogy ellenőrizze a lehallgatási anyagok hitelességét. Ez a testület az EU szerint arra is hivatott lett volna, hogy segítse elő egy igazi jogállam és egy olyan működő demokrácia kialakítását, amelyben a macedón állampolgárok bízhatnak.



A politikai felek között született kompromisszum értelmében a különleges ügyészség élére egy addig ismeretlen bírót, Katica Janevát állították. Zoran Zaev azonnal át is adta neki a birtokában lévő egész dokumentációt a lehallgatásokról - emlékeztet a La Veritá. Ennek alapján Janeva útjára is indított több eljárást, amelyeknek eredményeként rács mögé került számos olyan magas rangú politikus (velük együtt a titkosszolgálatok volt vezetője, Saso Mijalkov is), akik még az előző kormányhoz kötődtek. Mindez teljesen átrajzolta a politikai térképet.



Miután Zaev hatalomra került, engedett a nemzetközi nyomásnak, és belement az alkotmány görög érdekeknek megfelelő átalakításába, abba, hogy az ország nevét Észak-Macedóniára változtassák. A lap emlékeztet, hogy ezt a módosítást Gjorge Ivanov volt államfő nem volt hajlandó aláírni, a szocialista támogatással áprilisban hivatalba lépett új államfő, Sztevo Pendarovszki viszont aláírta.



"Aki kardot ránt, kard által vész el" - állapítja meg a napilap, úgy fogalmazva: a lehallgatási anyagok révén hatalomra jutott Zaev most könnyen csapdába eshet.



Néhány héttel ezelőtt ugyanis zsarolás vádjával letartóztattak egy ismert macedón televíziós műsorvezetőt, Bojan Jovanovszkit (akit Boki 13-nak neveznek). A vád szerint a Janeva hivatalából kikerülő lehallgatási anyagok felhasználásával 8 millió euró összeggel zsarolta meg az egyik leggazdagabb macedón vállalkozót, Jordan Kamcevet. A különleges ügyész fiáról kiderült, hogy Jovanovski karitatív szervezetének egyik vezetője. Janeva ugyan tagadta, hogy bármiben felelőssége lenne, benyújtotta lemondását, most már csak addig marad a helyén, amíg utódját a miniszterelnök ki nem nevezi.



A La Veritá egy állítólag birtokába került videofelvételre és lehallgatási anyagra hivatkozik, amelyek bizonyítékként szolgálnak arra, hogy Boki 13 tettének és Katica Janeva ténykedésének köze van egymáshoz. A hangfelvételekből a lap szerint kiderül: Jovanovszki a pénzösszeg átadása nyomán ígéretet tesz Kamcevnek, hogy kiszabadulhat házi őrizetéből. Ez néhány nap múlva meg is történt.

MTI