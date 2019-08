Koncerttel zárul a Székelyudvarhelyi Fúvóstábor

2019. augusztus 9. 17:48

Gálakoncerttel zárul szombaton a Székelyudvarhelyi Fúvóstábor, amelyet magyarországi és székelyudvarhelyi zenetanárok együttműködésében immár 14. alkalommal rendeznek meg - közölték a szervezők az MTI-vel.

A Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában már a hét eleje óta tart a tábor, ahol zömmel székelyudvarhelyi és környékbeli fiatalok vesznek részt egyéni és csoportos zeneórákon. A szombati gálakoncerten minden résztvevő színpadra lép.



Az összegzés felidézi, hogy a szakközépiskolában 2006-ban indult el a közös szakmai munka, amelybe évről évre a rézfúvós és fafúvós hangszereket, valamint a szolfézs-zeneelméletet tanító zenepedagógusok mellett ütős tanárok és zongorakísérők is bekapcsolódnak.



A Budapestről, Kecskemétről, Szolnokról és Albertirsáról érkező pedagógusok nemcsak erre az egy hétre koncentrálják figyelmüket, hiszen sokan egyfajta mentorként a tanítási időszak alatt is tartják a szakmai kapcsolatot az erdélyi muzsikus kollégákkal, nehezen beszerezhető kottákkal, hangszerekkel és tanácsokkal is segítve az évközi munkát.



"Tanártársaimmal együtt a hivatalos magyarországi zenepedagógiai gyakorlattal ismertetjük meg az itteni kollégákat és gyermekeket, az intenzív, kurzusszerű foglalkozásokon pedig folyamatosan mélyítjük módszertani ismereteiket is. A tábor szerepe azonban túlnő az oktatáson, hiszen az itt szerzett közös kulturális és zenei élmények, a közös munka megtestesíti és erősíti az összetartozás érzését is" - emelte ki Lebanov József, a magyar zenetanárok önkéntes koordinátora.



A Székelyudvarhelyi Fúvóstábor résztvevői az egymást követő években többször is jelentkezhetnek a képzésre, így az ott tanító pedagógusok figyelemmel követhetik fejlődésüket. A tábor lehetőséget ad a már végzett diákok továbbképzésére is akár egyéni meghallgatásokon, akár csoportos zenei produkciókban - olvasható a közleményben.



A Székelyudvarhelyi Fúvóstábor a Palló Imre Művészeti Líceum és az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület szervezésében valósult meg, létrejöttét ebben az évben a határokon átívelő szakmai összefogáson túl a Bethlen Gábor Művészeti Alap, a Nemzeti Civil Alapprogram és a Márton Áron Szakkollégium támogatta.



MTI