Uppsalában nőket erőszakolnak - de "nincs ok aggodalomra"

2019. augusztus 9. 18:21

Négy nap alatt négy nőt támadtak meg svéd nagyvárosban, a rendőrség ezért figyelmeztetést adott ki. Augusztus harmadika és hetedike között négy nőt támadtak meg Uppsala városában, ebből kettő nemi erőszakba torkollott – olvasható a svéd sajtóbeszámolókban.

Uppsala - még békeidőben

pixabay.com

Gyanúsítottakat még nem talált a rendőrség, ezért szóvivőjük arra kérte a lakosokat, legyenek óvatosak, ha este egyedül van dolguk a városban.

"Aggodalomra nincs ok, de a támadók egyedül mozgó férfiakat és nőket szemelnek ki. Éppen ezért csoportosan nyugodtan lehet sétálni, valamint ügyeljenek arra, hogy kivilágított utcán tartózkodjanak.”



A rendőrség szerint ha mégis arra kényszerül valaki, hogy egyedül utazzon, akkor az is segíthet, ha a lakosok telefonon beszélgetnek valakivel. Noha azt ígérték, hogy eszközölni fognak bizonyos „biztonsági intézkedéseket”, ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy nem tudnak egyszerre mindenhol ott lenni, ezért arra utasítják a lakosokat, hogy legyenek óvatosak, és gondolkodjanak előre.

A svéd SVT tavalyi kimutatása szerint a nemi erőszakok túlnyomó többségét (85 százalékát) migránsok követik el. A vizsgált esetek körülbelül felében olyan migráns bűnelkövetőről van szó, aki még egy éve sem tartózkodik a skandináv országban.

Forisek Ádám

888.hu