Hírhedt hungarofób lett a román nemzeti liberálisok alelnöke

2019. augusztus 9. 21:34

A magát liberálisnak nevező, a jobboldali, konzervatív pártokat tömörítő Európai Néppárt (EPP) tagságával büszkélkedő Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos tanácsa csütörtök este egy fekete öves, hisztero-magyarfóbiás pojácát bízott meg a párt egyik vezető tisztségével: Rareş Bogdan volt televíziós újságírót – írja a főtér.ro.

A májusban EP-képviselővé választott Bogdan a párt politikai stratégiájáért felel majd új tisztségében. Rareş Bogdan 2719 támogató szavazatot kapott, 41-en ellene szavaztak, 9 voksot pedig semmisnek nyilvánítottak.

„Ez rendkívüli előléptetés. Sok olyan, tapasztalattal rendelkező kollégánk van, akik sokat harcoltak a pártért és jelöltek lehettek volna erre a funkcióra. Mi mégis ezt a javaslatot tártuk önök elé, mert a rendkívüli előléptetések a rendkívüli eredmények után következnek, és be kell ismernünk, hogy Rareş Bogdan feladta sikeres újságírói karrierjét, amely során bátran mutatta be a romániai törvénytelenségeket és csatlakozott hozzánk, hogy az EP-képviselői tisztségre jelöltesse magát. Ez egy rendkívül fontos döntés volt, nagy szerepet játszott a PNL győzelmében. (...) Azért is javasoltuk őt, mert Rareş Bogdan jelöltetése pillanatától három hónapon keresztül folyamatosan jelen volt mellettem, kollégáink mellett minden egyes megyében és településen, együtt küzdött velünk a PNL eme szép győzelméért” – magasztalta az egekig Bogdant a párt elnöke, Ludovic Orban.

A magyarellenes hisztériakeltés nagymestereként számon tartott Bogdant még márciusban igazolta le a PNL, amely már addig is a hungarofób sovinizmus zászlóshajójává próbálta magát átfazonírozni.

Bogdan magyarellenes ámokfutása annyira intenzíven zajlott még boldogult újságíró korában, hogy még a román hatóságok ingerküszöbét is elérte: az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) többször is megbírságolta a magyar közösség ellen uszító műsorai miatt. Például ekkor, meg ekkor.

Amúgy a PNL országos tanácsának ülésén Klaus Johannis államfő, a párt korábbi elnöke is vendégszerepelt egy gyújtó hangvételű (ha-ha) beszéd erejéig, amelyben a PSD-t ostorozta. Ezzel gyakorlatilag ismét a PNL államfőjelöltjévé vált.

