Magyar futballisták külföldön: alig mozogtak légiósaink

2019. augusztus 9. 22:49

Kereken egy hónap múlva sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőket játszik majd a magyar válogatott. A bő keret külföldön játszó tagjait térképeztük fel összeállításunkban, amelyből kiderül, hogy bár ellenkező hírek többükről is napvilágot láttak, csak egyikük váltott klubot ezen a nyáron.

Az élre kétségkívül Nagy Ádám kívánkozik. Tegnap még csak arról adtunk hírt, hogy a középpályás távozik az olasz Bolognától, és orvosi vizsgálaton vett részt az angol másodosztályban szereplő Bristol Citynél, most azonban már megerősíthetjük az átigazolás tényét. A Bristol a honlapján jelentette be a 24 éves Nagy Ádám érkezését, akivel három plusz egy évre szóló szerződést kötött a klub, és aki holnap a Birmingham ellen mutatkozhat be az új csapatában.

Csend van Nagy Dominik körül, a Legia Varsó légiósa két hónapja foglalkoztatta az újságírókat. A lengyel lapok akkor azt írták, a klubja eladná, a Mol Fehérvárt említették lehetséges vevőként, ám a magyar klub sokallta a 3,5-4 millió eurós árat, és a futballista jelenleg is a Legia kötelékébe tartozik. Szoboszlai Dominik állandó téma a hírekben, amelyek tucatnyi élcsapat érdeklődéséről számolnak be, ám a 18 éves játékos szinte biztosan marad a Salzburgnál, amelyben szerda este egy félidőt játszott a Real Madrid ellen. A maradása mellett szól, hogy ősszel a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet, ahol akár feljebb srófolhatja az értékét.

Hasonló cipőben jár Gulácsi Péter is, a portugál Benfica és a spanyol Sevilla állítólag konkrét ajánlatot tett rá, ám az RB Leipzig nem akarja eladni, és a kapus sem szorgalmazza a váltást. És, ha már Lipcse: a játékosok ismét Willi Orbánt, a magyar válogatott védőjét választották meg csapatkapitánynak.

Kép: mlsz.hu

A Kicker Szalai Ádámot hozta össze korábbi együttesével, a Mainzcal, ám a csatár még mindig a Hoffenheim keretének a tagja.

Minden bizonnyal meghívót kap majd Marco Rossi szövetségi kapitánytól a dunaszerdahelyi Kalmár Zsolt és Vida Krisztopher is, előbbi foglalkozott a távozás gondolatával, de végül maradt a DAC labdarúgója. Holman Dávid a Slovan Bratislava kulcsjátékosává nőtte ki magát, remek formában kezdte az idényt, szerdán este az Európa-liga selejtezőjében a csapata az ő góljával nyert 1-0-ra hazai pályán az ír Dundalk ellen. Holender Filip a nyáron szerződött a svájci Luganóhoz, az eddig lezajlott három fordulóban mindig az utolsó tíz-húsz percre szállt be.

Talán ez az első nyár ebben az évtizedben, amikor nem röppent fel pletyka Dzsudzsák Balázs klubváltásáról. A válogatott csapatkapitánya az emírségekbeli al-Ittihad Kalba játékosaként Ausztriában edzőtáborozott, együttesével átruccant Zalaegerszegre egy edzőmeccs erejéig – a lezúduló zápor miatt csak egy félidő lett belőle –, amelyen szabadrúgásból lőtt egy csodagólt. Utána pedig elmondta, hogy remekül érzi magát, 32 évesen már nem gondolkodik új klubokban, bár szívesen zárná le itthon a pályafutását, ha annak eljön az ideje.

A horvát bajnokságban Kleinheisler László csereként beállva az NK Eszékben szerzett gólt a héten az Inter Zapresic elleni 3-0-ra megnyert meccsen, az edzője szerint sérülése miatt nem is szabadott volna pályára küldenie a magyar futballistát. Bese Barnabás szerződése a jövő nyárig szól a francia másodosztályú Le Havre-ban, ugyanez igaz a görög Arisz Szaloniki játékosára, Korhut Mihályra is. Görögországban még nem kezdődött meg a bajnokság, Bese viszont a már lezajlott két fordulóban végig pályán volt. Kádár Tamás biztos tagja a Dinamo Kijevnek, amely kedden az El-ben 1-0-ra kikapott Bruggében.

A körképet zárjuk az Egyesült Államokban: a Kansas City magyar válogatottjai rendszeresen játszanak, bár a legutóbbi hétvégén Baráth Botond betegség, Németh Krisztián pedig kisebb sérülés miatt hiányzott a csapatból.

Pajor-Gyulai László

