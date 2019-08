Az izraeli választások befolyásolására készül Soros György

2019. augusztus 10. 10:45

Egy izraeli napilap szerint a milliárdos spekuláns arra készül, hogy egy etnikai párt támogatásával megossza a hagyományosan jobboldalra szavazó etióp kisebbséget. A rendkívül kiegyenlített pártversenyben már az alig 2 százalékot kitevő kisebbség szava is elég lehet Benjámin Netanjahú kormányfő újraválasztásának megakadályozásához. Soros nem először avatkozik be egy nemzeti választásba a neki szimpatikus politikai erők oldalán: hasonló történt Kanadában és Macedóniában is az elmúlt években – közölte az M1 Híradója.

Netanjahu július 20-a óta hivatalosan is az ország történetének leghosszabb ideje hivatalban levő kormányfője. Most azonban nem csak a lassuló gazdasággal és izraeli politikai ellenfeleivel kell megküzdjön.

A jobboldali kormány megdöntése érdekében Soros György civilszervezetei is beszálltak a választási kampányba. Erről számolt be egy konzervatív hírportál Izraelben. A lap szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa egy etióp nemzetiségi párt támogatásával osztaná meg a hagyományosan jobboldalra szavazó kisebbséget.

Szavazókat vonhat el a politikai alakulat

A politikai alakulat, amelynek radikális baloldali vezetője kapcsolatba hozható a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal, a rendkívül kiegyenlített pártversenyben elegendő fiatal szavazót vonhat el a kormánypárttól ahhoz, hogy megakadályozza Netanjahu győzelmét. Soros György szervezete az etióp kisebbség sérelmeit akarja felhasználni

politikai céljaihoz. Izraelben ugyanis egy hónappal ezelőtt zavargásokat robbantott ki, hogy egy szolgálaton kívüli rendőr agyonlőtt egy etióp származású férfit, amikor megpróbált feloszlatni egy verekedést. A baleset után több városban is összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők, és a szerintük rasszista indíttatású incidens miatt tiltakozó fiatalok több fontos autóutat is megbénítottak.

Nem az első alkalom

Az izraeli a multimilliárdos spekuláns Soros György sokadik kísérlete arra, hogy beavatkozzon egyes országok választásaiba. Két éve hasonló jelenségről számolt be a kanadai választási hatóság korábbi vezetője is. Szerinte amerikai civil szervezetek a választók befolyásolására vonatkozó kanadai jogszabályokat megkerülve pénzelték a számukra szimpatikus politikai erők kampányát.

Ez történhetett 2015-ben is, amikor Justin Trudeau nyerte meg a választást. A liberális politikus többek között a migránsok korlát nélküli befogadásának híve.

Soros hálózata Franciaországban is aktív volt Emmanuel Macron államfővé választása előtt. A milliárdoshoz köthető Avaaz nevű szervezet online videókkal, SMS-ekkel, több ezer telefonhívással befolyásolta a választókat.

Soros nemzetközi hálózatának működéséből ad ízelítőt az a macedóniai zsarolási botrány is, amelyről egy olasz újság számolt be pénteken. A La Veritá című országos lap beszámolója emlékeztet arra, hogy a német Deutsche Telekom macedón leányvállalata 2016-ban több ezer órányi lehallgatási anyagot rögzített az akkori kormány tagjai között lezajlott beszélgetésekről.

A kormányváltás egybeesett Soros érdekeivel

Ezeket a felvételeket az akkori szocialista ellenzék vezetőjének, Zoran Zaevnek juttatták el, hozzájárulva a bevándorlást elutasító Nikola Gruevszki konzervatív kormányának megbuktatásához. A kormányváltás egybeesett az utcai tüntetéseket finanszírozó Soros György érdekeivel is. A legújabb fejlemények fényében azonban nem az ellenzéknek tett baráti gesztusról volt szó, hanem az új kormányfő manipulálhatóságát készítették elő.

A mostani botrány egyik főszereplője ugyanis az a különleges ügyész, akit annak idején Brüsszel javaslatára neveztek ki. Az ő hivatalából kikerült anyagokkal zsarolták meg az egyik leggazdagabb macedón vállalkozót. A botrány nyomán a különleges ügyész lemondott, de a La Verita cikke úgy összegzett: könnyen lehet, hogy a lehallgatási felvételekkel hatalomra jutott macedón kormányfő maga is csapdába esett.

hirado.hu - M1 Híradó