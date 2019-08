Bakondi György: Fokozódik a migrációs nyomás a balkáni térségben

2019. augusztus 12. 11:40

Fokozódik a migrációs nyomás a balkáni térségben és a Málta, illetve Olaszország felé tartó illegális bevándorlás is egyre intenzívebb – értékelte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hétfőn az M1 aktuális csatornán. Bakondi György azt mondta: most Bosznia, Horvátország és Szlovénia a balkáni migrációs fővonal. Az illegális migráció szemmel látható feszültségeket okoz az érintett országokban, Bosznia és Horvátország között például a migráció feltartóztatásának lehetőségeiről zajlik politikai vita – tette hozzá. Hangsúlyozta: a migrációs főútvonalnak jelenleg nem része Magyarország, de a szerb-magyar határon idén már így is 6500 ember tett kísérletet illegális bevándorlásra. Ez mutatja, hogy szükséges a határkerítés, a rendőri és katonai erők jelenléte és azon jogszabályi lehetőségek alkalmazása, amelyeket a magyar parlament megteremtett – emelte ki Bakondi György.

MTI