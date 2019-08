Egy szurkoló beperelte Neymart

2019. augusztus 12. 13:57

Épphogy ejtette a nemi erőszak ügyében ellene felhozott vádakat a bíróság, kiderült, újabb eljárással "találták meg" a brazil labdarúgót. Nem mondható nyugodtnak a most a PSG-ben kötelékébe tartozó Neymar utóbbi néhány hónapja. Továbbra sem tudni, marad-e a párizsi egyesületnél, vagy visszatér a Barcelonához, vagy esetleg a Real Madridhoz igazol. Nemi erőszak ügyében is nyomoztak ellene, igaz, azokat a vádakat nemrég ejtették.

Most a Nemzeti Sport az ESPN információi alapján azt írta, hogy ismét beperelték, méghozzá az a szurkoló, akit még áprilisban, a PSG–Rennes kupadöntő után megütött. A mozdulat egy másik szurkoló videóján volt látható; tettéért Neymart három mérkőzésről el is tiltották. Philippe Ohayon, a drukker ügyvédje a L'Équipe-nek elmondta, ügyfele azt követően döntött a per mellett, hogy találkoztak Neymar képviselőivel, ám a feleknek nem sikerült megállapodniuk.

Nemzeti Sport