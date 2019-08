Életfogytiglant is kaphat a két szigetes holland díler

2019. augusztus 12. 14:41

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a két holland férfinak, akik a gyanú szerint kábítószert értékesítettek a budapesti Sziget Fesztiválon – közölte a Fővárosi Törvényszék szombaton az MTI-vel. Az adatok szerint a holland fiatalok augusztus 6-án a Sziget Fesztiválon növényi törmeléket és sodort marihuánás cigarettát, valamint MDMA-tartalmú tablettákat értékesítettek.

A gyanúsítottak az értékmegőrzőben és a sátrukban is nagy mennyiségű drogot tartottak, és ötszáz példányban nyomtatott árlistát is készítettek. A szakértői vélemény szerint a kábítószer mennyisége meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát, így a letartóztatást elrendelő végzés szerint a bűncselekmény – bizonyítottság esetén – akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A gyanúsítottak kizárólag a Sziget Fesztiválra érkeztek Budapestre, Magyarországon lakóhelyük, személyes kapcsolataik nincsenek, így a bíróság szerint jelenlétük a büntetőeljárás során kizárólag kényszerintézkedés elrendelésével biztosítható.

MTI