Illés Boglárka: A magyar fiatalok jelentik a családbarát ország jövőjét

2019. augusztus 12. 15:58

A magyar fiatalok jelentik a családbarát magyar nemzet jövőjét és a fennmaradás zálogát – jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára hétfőn Székesfehérváron, a nemzetközi ifjúsági napon tartott sajtótájékoztatóján. Illés Boglárka hangsúlyozta: a fiatalok ma is számtalan kihívással szembesülnek, ám a kormány minden támogatást meg akar adni nekik, hogy élni tudjanak lehetőségeikkel. E kihívások közé sorolta a fiatalok biztonságát, biztonságos jövőképét, egzisztenciális biztonságát, életkezdésüket és a családalapítást.

Kiemelte, hogy a fiatalok családban képzelik el a jövőjüket, és több mint kétharmaduk Magyarországon szeretne élni. Terveikhez a kormány minden segítséget megad – tette hozzá. A helyettes államtitkár a fiatalok támogatásával kapcsolatban megemlítette a nyelvvizsgadíj és a KRESZ-vizsgadíj visszatérítését, amelyekkel már több mint 75 ezer fiatal élt, és ez kétmilliárdos támogatást jelent. Kiemelte, hogy a jövő évtől kezdve több mint 140 ezer fiatal veheti igénybe a kétszer kéthetes nyelvtanulási lehetőséget, amelyet külföldön tölthetnek el, erre a magyar kormány 90 milliárd forintot fordít. Illés Boglárka kitért az önálló életkezdéshez segítséget nyújtó családvédelmi akcióterv intézkedéseire is, amelyeket július elsejei hatálybalépésük óta több mint 14 ezren vettek igénybe.

Szólt a babaváró támogatásról, a falusi csokról (családi otthonteremtési kedvezmény) és az Esély otthon programról is, ezek szintén jelentősen javítanak a fiatalok életkezdési esélyein. A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ közgyűlése éppen húsz évvel ezelőtt nyilvánította a fiatalok nemzetközi napjának augusztus 12-ét. Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy a diákság egyre komolyabb szerepet követel magának a város jövőjének alakításában, önkéntesként Székesfehérvár rendezvényeinek lebonyolításában. Megemlítette, hogy különböző kérdésekben rendszeresen egyeztetnek a városi diáktanáccsal és az országos diákparlamentnek is hagyományosan Székesfehérvár otthont. Hangsúlyozta: Székesfehérvár jövője elképzelhetetlen a fiatalok nélkül, miattuk is fejlesztik a várost, a szolgáltatásait, hogy még élhetőbbé tegyék a jövő generációi számára.

MTI