Délvidék: Megnyílt a pedagógusok 23. Szabadkai Nyári Akadémiája

2019. augusztus 13. 09:14

Megkezdődött a pedagógusok 23. Szabadkai Nyári Akadémiája. A mintegy 250 résztvevő között nemcsak délvidékiek vannak, hanem a Kárpát-medence más tájairól is érkeztek tanárok, tanítók. Az idei téma az aktív tanulás módszerei az iskolában. A rendezvény célja, hogy minél felkészültebb pedagógusokkal minél versenyképesebbé tegyék a magyar nyelvű oktatást, s hogy lehetőleg minden magyar diák anyanyelvén tanuljon.

A szabadkai városháza dísztermében megszervezett megnyitón elsőként De Negri Ibolya, a szervező Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a Nyári Akadémia ahhoz nyújt segítséget a pedagógusoknak, hogy szakmailag szellemiekben és lelkiekben is feltöltődjenek, hogy anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk közös talaján, európaiságunk biztos tudatában erőt és hitet gyűjtsenek a mindennapok embert építő munkájához.

- Az aktív tanulás módszerei az iskolában, e témakör köré fűztük a képzés programját, keresve a választ arra, hogy milyen tartalmi és szemléleti váltásokra van szükség manapság az oktatásban ahhoz, hogy sikeres, boldog generációkat neveljünk fel – mondta De Negri Ibolya.

Dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára beszéde elején Eötvös Józsefet idézte, miszerint félig sem az a fontos az oktatásban, hogy mit tanítunk, hanem az, hogy hogyan tanítunk. Amit az iskolában tanulunk, annak a legnagyobb részét elfeledjük, de a hatás, amit egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, az megmarad.

- Hiába telt el Eötvös gondolatainak elhangzása óta 150 év, most is időszerűek és helytállóak. Hiába változott ekkorát a világ, mindig lesznek igazságok, amelyek vezetőként kell, hogy szolgáljanak. A pedagógusok és módszereik mindenkor meghatározó szerepet töltenek be tanítványaik személyiségének alakításában függetlenül attól, hogy milyen is a technikai környezet. Fontos, hogy a gyerekek kibontakoztathassák tehetségeiket és rátaláljanak arra a tevékenységre, amiben sikeresek lehetnek.

Mindebben a pedagógusok segítségére van szüksége a diákoknak, mondta a helyettes államtitkár. Hangsúlyozta, hogy Magyarország Kormánya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és helyettes államtitkárságuk a jövőben is mindent megtesz, hogy segítsék a határon túli magyar oktatást, illetve hogy növeljék a külhoni magyarok képzettségi szintjét.

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusi pálya olyan, amely állandó továbbképzést követel:

- Csak az lehet jó oktató, aki maga is állandóan tanul, kutat, keresi az újat, meg akarja érteni a legújabbat – hangsúlyozta, az MNT elnöke, hozzátéve, hogy azok, akik értékelik a tanári munkát, sokszor csak egy-két óra alapján vonják le következtetéseiket, s nem kapnak teljes képet arról, hogy ki milyen összetett munkát végez. Mint mondta, közösségünkben is sokkal megbecsültebbnek kellene lennie a pedagógusoknak, s talán társadalmunk is felismeri ezt és efelé fog haladni.

Horváth Tímea szabadkai alpolgármester a pedagógusi munkáról beszélt a megnyitón: emberré nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, kitárni a világot a gyermekek elé, elindítani őket az élet nehézségekkel, szépségekkel teli útja felé, nehéz feladat, mondta. Emlékeztetett: a tanárt, aki sokat tud, elismerik, viszont azokat szeretik, akik bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani diákjaikkal. Ez a kapcsolat alapozza majd meg a tudomány, a tudás iránti szeretetet is, fogalmazott az alpolgármester.

A felföldi Magyar Pedagógusok Szövetsége nevében Fekete Irén elnök köszöntötte a rendezvényt. Elmondta, kisebbségben nem könnyű a felszínen maradni, különösen most nem, hisz erőteljesen csökken a gyereklétszám, évszázados tanintézményekre kerül lakat, erősödik a kivándorlási kedv és az asszimiláció is megteszi a hatását.

- Pedig nem vagyunk magunkra hagyatva, az anyaország nemzetpolitikai programja mára már sikertörténet. Van miben bíznunk, ezért bátran szőhetünk terveket, építsünk jó, minőségi magyar óvodát és iskolát, hisz a kulcs az Önök, a pedagógusok kezében van – mondta a felvidéki vendég.

A pedagógusok 23. Szabadkai Nyári Akadémiáján nyolc csoportban folyik a munka: mesepedagógia, logopédia, karének, pedagógia, természettudomány, matematika, neveléstudomány és történelem. Az előadások párhuzamosan folynak több szabadkai tanintézmény helyiségeiben, pénteken pedig egy ópusztaszeri tanulmányúttal zárul majd az ötnapos rendezvény.

Németh Ernő

vajma.info