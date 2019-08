Labdarúgás - A nyár eddigi legfontosabb meccse előtt a Fradi

2019. augusztus 13. 09:34

Ha a zöld–fehérek ma este elbúcsúztatják a Bajnokok Ligája selejtezőjétől a Dinamo Zagrebet, biztossá válik, hogy ősszel játszhatnak nemzetközi kupameccseket.





Ma este labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőt játszik a Ferencváros a Dinamo Zagreb ellen. A tét óriási: ha sikerül továbbjutni, Szergej Rebrov együttese biztosan játszhat nemzetközi kupamérkőzéseket 2019 őszén. Az érdeklődés hatalmas, telt ház várja majd a két csapatot a 20 órakor kezdődő mérkőzésen.

A kinti találkozón 1–1-es döntetlent ért el a Ferencváros, ami azt jelenti, hogy ha nem kap gólt, biztosan továbbjut. Erre ellenben óriási bátorság lenne építeni, ugyanis ha a Dinamo a legerősebb összeállításában játszik, többnyire szerez gólt.

Az előző kitétel az összeállítás minősítésével némi reflexió volt arra, hogy Nenad Bjelica csapata pénteken bajnoki mérkőzésen elrontotta addigi százszázalékos mérlegét, hiszen gól nélküli döntetlent játszott Eszéken a meccs nagy részében Kleinheisler Lászlót is soraiban tudó NK Osijekkel. Ám az edző pihentette a kulcsembereit, nem játszott Dani Olmo, Oršić, Leovac és Perić sem, a Ferencváros elleni, múlt keddi összeállításon mind a tíz mezőnyjátékosposzton változtatott Bjelica. Így azért már nem is olyan nagy csoda a döntetlen…

Mindazonáltal a horvát sajtó már korántsem olyan magabiztos, mint az első találkozó előtt, noha tagadhatatlan, hogy azért továbbra is a Dinamónak adja a nagyobb esélyt.



Ugyanakkor kiemeli, hogy Szergej Rebrov edző érkezése óta a Ferencváros mindössze egy vereséget szenvedett a Groupama Arénában, azt is Magyar Kupa-mérkőzésen.

Az ukrán edző úgy véli, nem ugyanazt játssza majd a csapata, mint egy hete a Maksimir Stadionban. „A stratégiát megváltoztatjuk, mert a hazai összecsapás más taktikát igényel. Az első meccsen volt már olyan, hogy vezetett az ellenfél, akkor jól reagált a csapat, amelynek most is készen kell állnia minden szituációra” – mondta az MTI érdeklődésére az edző, aki még hozzátette: „Nem foglalkozom az esélyekkel. A Valletta ellen mi voltunk a favoritok, mégis nehéz párharc volt, a Ludogorec ellen a rivális volt az esélyes, mégis továbbjutottunk.” Rebrov majdnem minden, a selejtezőkben eddig szerepeltetett játékosára számíthat, sőt még a kinti találkozó előtti napokban leigazolt, elefántcsontparti Franck Bolira is.



A kivétel Davide Lanzafame, aki hétfőn név szerint megköszönte két klubvezetőnek és a játékostársainak az együtt töltött hónapokat, de Rebrovról mélyen hallgatott. A Fradi éppen úgy elveszítette az egyik legfontosabb játékosát, házi gólkirályát, mint tavaly a Vidi a Lazovics-ügyben, az Európa-liga-csoportkör kezdete előtt.

Az M4-en látható párharc továbbjutója mindenképpen valamelyik kupasorozat csoportkörében játszhat majd ősszel. A győztesre a Rosenborg BK vagy az NK Maribor vár a BL-selejtező utolsó körében (a norvégok az első találkozón idegenben 3–1-re nyertek), míg a vesztes a litván Sūduvával vagy az izraeli Makkabi Tel-Avivval csap össze az Európa-liga főtáblájáért. Ebben a párharcban is vendéggyőzelem született a múlt héten, a litvánok 2–1-es előnyről várhatják a visszavágót.

