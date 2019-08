A boncolás után sem tudták megállapítani Jeffrey Epstein halálának okát

2019. augusztus 13. 11:06

A boncolás után sem tudják pontosan megállapítani, mibe halt bele az emberkereskedelemmel és pedofíliával vádolt Jeffrey Epstein. A milliárdos halának körülményeit már az FBI is vizsgálja. Eközben a manhattani börtön korábbi rabja közölte: kizárt, hogy az üzletember öngyilkos lett.

Egyre több összeesküvés elmélet születik Jeffrey Epstein halálával kapcsolatban. A boncolás után sem egyértelmű hogyan vesztette életét a 66 éves milliárdos. Az igazságügyi orvosszakártő szerint még akár hetekbe is telhet, hogy kiderüljön: az emberkereskedelem, valamint szexuális zaklatás miatt elítélt Epstein magával végzett, vagy meggyilkolták.

A férfi holttestére szombatra virradóra találtak rá manhattani börtöncellájában. A The New York Times szerint a milliárdos üzletember felakasztotta magát. A Manhattani börtön egyik korábbi foglya azonban a New York Postnak azt nyilatkozta: kizárt, hogy Epstein öngyilkos lett.

Az ex rab elmondta: a speciális cellákban lehetetlen, hogy valaki ön kezével vessen véget életének. Hozzátette: a lepedők papírvékonyak, nem bírnak el egy 90 kilós testet, ráadásul a plafonon nem lehet rögzíteni semmilyen kötelet.

Közben arra is fény derült, hogy Epstein felügyelete nem mindenben felelt meg az előírásoknak, annak ellenére, hogy három héttel ezelőtt már megkísérelt öngyilkosságot.



Nem tartották meg a félóránként esedékes ellenőrzést, és a cellájából áthelyezték a másik rabot, ami szabályellenes.

A 66 éves Jeffrey Epsteint július elején vették őrizetbe és hiába ajánlott fel forintban számolva több mint 170 milliárdot óvadéknak, a bíróság börtönben tartotta. A milliárdost azzal vádolták, hogy több tucat kiskorú lányt rontott meg és kényszerített szexuális szolgáltatásokra másokkal, köztük ismert politikusokkal is. Epstein mindvégig tagadta a vádakat.

Szoros kapcsolatban állt többek között Bill Clinton korábbi elnökkel, aki többször vendégeskedett nála a privát Karib-tengeri szigetén, amelyet a helybéliek egyenesen pedofil-szigetnek neveztek.

Nem kedveltem Jeffrey Epsteint, azt is mondják néhányan, hogy kidobtam a klubból. Semmit nem akartam tőle sok-sok évvel ezelőtt. Úgyhogy jól vizsgáztam, mások viszont elmentek a szigetére, ahol én sohasem jártam - mondta néhány hete, még Epstein halála előtt a volt amerikai elnök.

Lapértesülések szerint Epstein vendégei közé tartozott mások mellett András yorki herceg, Ehud Barak volt izraeli kormányfő és Woody Allen filmrendező is.

Az amerikai igazságügyi miniszter eközben bejelentette: Epstein halálának körülményei komoly kérdéseket vetnek fel, ezért vizsgálatot rendelt el. A Szövetségi Nyomozó Iroda már meg is kezdte a nyomozást.

