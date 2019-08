Pénteken kezdődik a Fekete Zaj Fesztivál a Mátrában

2019. augusztus 13. 13:30

Több mint 85 zenekar ad koncertet a mátrai Sástó kempingben péntektől hétfőig a Fekete Zaj Fesztiválon.

Kép: pixabay.com

A rendezvényen fellép mások mellett a Twilight Sad, az IC3PEAK, a Tribulation, a Katla., az Oceans Of Slumber, az Agent Side Grinder, a VHK, a Pink Turns Blue és a Belzebubs - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Az idei Zajtúrákon a Kékestetőre és az Ilona-völgyi vízeséshez lehet kirándulni, emellett tajcsi, felolvasások és művészeti workshopok is várják az érdeklődőket.



A tavalyról már ismert Fanyűvő, Osztálykirándulás és Lúdvérc színpadok, valamint az új Delta színpad mellett a tóparti "csendesülős" helyszín is visszatér Kacsatónia néven.



Az idei fesztiválon már készpénzmentes fizetési rendszer működik majd, amelyben a karszalag szolgál fizetési eszközként, egyenlegfeltöltésre előzetesen online vagy a helyszínen is lehetőség lesz.

MTI