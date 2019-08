A pozsonyi érsek támogatja a krakkói érseket a baloldallal szemben

2019. augusztus 13. 13:42

"A vörös ragály ma nincs jelen földünkön, megjelent viszont egy új, újmarxista, lelkünket, szívünket, gondolkodásunkat uralni vágyó ragály. Nem vörös, hanem szivárványszínű" - fogalmazott Jedraszewski érsek, utalva ezzel az LMBT-mozgalom jelképére.

A Marek Jedraszewski krakkói érseket az új baloldali ideológiák támogatói részéről érő támadások miatt szolidaritását fejezte ki a lengyel katolikus püspöki kar iránt Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, a szlovák katolikus püspöki konferencia elnöke, akinek levelét kedden a lengyel püspöki kar honlapján tették közzé.

A lengyel katolikus püspöki konferencia elnökének, Stanislaw Gadeckinek címzett, a PAP lengyel hírügynökségnek is továbbított levélben a szlovák egyházi méltóság arra reagált, hogy a krakkói érseket minap éles támadások érték lengyel baloldali és liberális részről, amiért bírálta a szexuális és nemi kisebbségekkel (LMBT) kapcsolatos ideológiát.



A közép- és kelet-európai országok harminc évvel ezelőtt még a kommunizmus igája alatt sínylődtek, ezért "jogosan nagyon érzékenyek" arra, ha "bizonyos véleményeket csak azért próbálnak háttérbe szorítani, mert ideológiai okokból nem felelnek meg a politikai korrektségnek" - írja a pozsonyi érsek.



A Jedraszewski érsek elleni támadások hátterében az áll, hogy "a gender-ideológia támogatói (akik között sajnálatosan sok LMBT-aktivista is van), megpróbálják kierőszakolni, hogy az általuk választott életstílust egyenrangúnak, és mindenekelőtt erkölcsileg helyesnek tekintsük" - áll a levélben.



Zvolenský érsek ebben az összefüggésben a szlovák püspöki konferencia "teljes támogatását és szolidaritását" fejezte ki a krakkói érsek és az egész lengyel püspöki konferencia iránt.





Vasárnapi nyilatkozatában már kiállt a krakkói érsek mellett Dominik Duka bíboros, prágai érsek, Csehország prímása, felszólítva erre a magyar és szlovák püspököket is.



Jedraszewski a varsói felkelés kirobbanásának 75. évfordulóján, augusztus 1-jén mondott szentbeszédében idézte a náci németek ellen a felkelésben harcoló és elesett költő, Józef Szczepanski versét. A Lengyelországban mára közismertté vált költemény "vörös ragályról" beszél, utalva a felkelés leverését a Visztula folyó túlsó partján tétlenül váró szovjet hadseregről.



"A vörös ragály ma nincs jelen földünkön, megjelent viszont egy új, újmarxista, lelkünket, szívünket, gondolkodásunkat uralni vágyó ragály. Nem vörös, hanem szivárványszínű" - fogalmazott Jedraszewski érsek, utalva ezzel az LMBT-mozgalom jelképére. Korábbi és későbbi nyilatkozataiban ugyanakkor Jedraszewski érsek határozottan különbséget tett az eltérő szexuális irányultságú emberek - akiket ugyanolyan tisztelet illet meg, mint a többséget - és az úgynevezett LMBT-ideológia között.



A krakkói érsekkel szolidaritásukat fejezték ki a lengyel hívek is, és kiállt mellette Andrzej Duda lengyel elnök is.



Egy civil szervezet viszont ügyészségi panaszt tett ellene, Robert Biedron melegjogi aktivista, a balliberális Tavasz (Wiosna) párt európai parlamenti képviselője pedig Ferenc pápának írt levelet, szorgalmazva, hogy az egyházfő "változtassa meg a lengyel egyház nem túlságosan jó arculatát".

