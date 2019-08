Szombaton kezdődik a 10. Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozata

2019. augusztus 13. 13:50

Szombaton kezdődik és kilenc napon át biztosít kulturális élményt és kikapcsolódást a kolozsváriak, valamint a városba látogatók számára a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozata.

Kép a VIII. Kolozsvári Magyar Napokról - szabadsag.ro

A szervezők a Kolozsváron kedden tartott sajtótájékoztatójukon elmondták: 133 helyszínen mintegy 630 program várja az érdeklődőket. A programok között a magyarnapok.ro honlapon vagy a Kolozsvári Magyar Napok telefonos alkalmazáson keresztül lehet böngészni.



Gergely Balázs főszervező felidézte: a kilenc évvel ezelőtt szervezett első magyar napok előtt a kolozsvári magyarság közérzete rossz volt amiatt, hogy nem sikerült megakadályozniuk a Fő tér felvonulási térré való átalakítását. A Kolozsvári Magyar Napok szervezőcsapata azonban lehetőséget látott a kopárrá változtatott, lekövezett, tömegrendezvények befogadására alkalmassá vált térben és azt tűzte ki célul, hogy elsőként foglalja ezt el.



Kijelentette: a Kolozsvári Magyar Napok programsorozat azóta mintául szolgált megannyi erdélyi vegyes lakosságú város magyar közösségének. Hozzátette: a tizedik magyar napokon kiállítással tekintenek vissza a korábbi évek kolozsvári és más városokban szervezett magyar napjaira.



A programok közül kiemelte a magyar Állami Népi Együttes kimondottan erre az alkalomra készített előadását említette, melyet a vasárnapi nyitógála keretében nézhet meg a közönség és a Magyar Állami Operaház Szerelmi bájital című szabadtéri előadását.



Szabó Lilla programigazgató elmondta: a fesztivál különböző helyszínein mintegy száz gyermekprogrammal, ötven filmvetítéssel, 25 tárlatmegnyitóval, városnéző sétákkal, a Kolozsvári Állami Magyar Színház miniévadával, futó- és sakkversennyel várják az érdeklődőket. A kiállítások közül a Kolozsváron született Korniss Péter fotográfus Változások című kiállítását, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum Ady-emlékkiállítását emelte ki.



Szabó Lilla elmondta: a rendezvény minden napján pódiumbeszélgetésen idézik a 30 évvel ezelőtti rendszerváltást. Két szoboravatóra is sor kerül a magyar napok keretében: a Magyar Unitárius Egyház Dávid Ferenc egyházalapítónak, a Művészeti Múzeum pedig alapítójának, Ditrói Ervinnek állít szobrot.



A magyar napok keretében hétfőtől lesznek előadások a Fő téri nagyszínpadon és szerdától alakul fesztiválutcává a Farkas utca.



Idén is a magyar napok rendezvénysorozatába illeszkedik a Szent István-napi Néptánctalálkozó, a Mimesis kortárs művészeti fesztivál.



Gergely Balázs elmondta, soha nem volt olyan jó a szervezők és a polgármesteri hivatal közötti együttműködés mint az idén.



Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere megjegyezte: míg a kilenc éve rendezett első magyar napok szimbolikus, 3000 lejes (210 ezer forintos) támogatást kapott a várostól, mára az önkormányzati finanszírozás elérte az 530 ezer lejt (37 millió forintot). Az alpolgármester azt is elmondta, hogy idén a fesztivál idején sűrűbben fognak járni és este egy órával tovább közlekednek a legfontosabb vonalakon az autóbuszok és a villamosok.



MTI